快測陽性申報系統 或抽查防濫用虛報

【明報專訊】新加坡及英國等早設供染疫者登記資料的呈報網站，衛生防護中心上周三才為核酸檢測陽性者推出網上呈報平台「傳染病公眾平台」，其後又公布承認快速抗原測試陽性，卻沒同步推出登記網，前日稱尚需一周準備系統，結果信息混亂，部分快速測試陽性者已在上述平台登記。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日稱，正全速建立快速測試陽性者呈報平台，不排除有市民濫用，會要求提交姓名、出生日期、身分證號碼等資料及上載文件，也不排除抽樣核酸測試，可能會檢控提供虛假資料者，籲善用珍貴資源。
議員：平台建好時 陽性已變陰
歐家榮稱會銜接兩個平台，市民或毋須同時在兩平台呈報；逾12萬人已向為核酸檢測陽性者而設的傳染病公眾平台交資料，至少5.6萬人在陽性個案名單，餘下部分或是快速測試陽性者。他指市面快速測試產品林林總總，衛生署網上已列舉合資格產品，明白名單很長，市民如對產品有懷疑，可到信譽良好的商戶購買或上網看是否合標準，相信市面絕大部分產品都可用，公共化驗服務處初步評估過政府派發的快速測試套裝均對Omicron變種病毒非常有效。
對於申報系統要一周準備，立法會議員陳凱欣稱可預視未來一周政府公布個案數字會回落，但屬不確實數字，至平台完成時，部分快速檢測陽性者可能已變陰性；另憂慮有市民不懂用或買不到快速測試，很多臨時檢測站因新措施關閉，「話要將數字撳低，其實係將問題掃落地氈底」。
英國設平台供快速測試陽性者呈報，有在英國港人去年夏天感染，先自行快速測試，再按指示用檢測包上二維碼連接至應用程式上報；有在英港人認為十分方便。
（新冠疫情）
相關字詞﹕新冠疫情