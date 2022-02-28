快測陽性申報系統 或抽查防濫用虛報

議員：平台建好時 陽性已變陰

歐家榮稱會銜接兩個平台，市民或毋須同時在兩平台呈報；逾12萬人已向為核酸檢測陽性者而設的傳染病公眾平台交資料，至少5.6萬人在陽性個案名單，餘下部分或是快速測試陽性者。他指市面快速測試產品林林總總，衛生署網上已列舉合資格產品，明白名單很長，市民如對產品有懷疑，可到信譽良好的商戶購買或上網看是否合標準，相信市面絕大部分產品都可用，公共化驗服務處初步評估過政府派發的快速測試套裝均對Omicron變種病毒非常有效。

對於申報系統要一周準備，立法會議員陳凱欣稱可預視未來一周政府公布個案數字會回落，但屬不確實數字，至平台完成時，部分快速檢測陽性者可能已變陰性；另憂慮有市民不懂用或買不到快速測試，很多臨時檢測站因新措施關閉，「話要將數字撳低，其實係將問題掃落地氈底」。

英國設平台供快速測試陽性者呈報，有在英國港人去年夏天感染，先自行快速測試，再按指示用檢測包上二維碼連接至應用程式上報；有在英港人認為十分方便。

（新冠疫情）