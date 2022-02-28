院舍重災 社署急聘千名內地照顧員 增2.6萬個案 第五波累計15.8萬宗

仍處升軌 歐家榮籲市民留家

昨增26,026宗陽性，當中26,019宗屬本地感染，第五波累計逾15.86萬宗。被問是否未見頂，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨稱非常憂慮，過去數日介乎約1萬至2萬宗，數字處於上升軌道，料短時間內會進一步上升，籲市民留家。

歐表示，多66間院舍出現個案，涉約680名員工及院友，包括42間安老院及24間殘疾院舍，分佈港九新界；截至前日第五波累計約530間院舍現疫情，涉約800名員工及2450名院友。

羅致光昨在網誌表示，會繼續增加院友檢疫、隔離或暫託中心，但最致命是人手不足，疫情前院舍照顧員空缺已達兩成，第五波疫情因員工確診、檢疫、隔離甚至離職，人手壓力已在崩潰邊緣，故採取兩項特別措施，包括由社署緊急向內地試行直接聘用1000名臨時合約照顧員，為期3個月，已聯絡內地多個勞務單位求助，亦向中央尋求協助協調內地部門以加快審批申請，首批「救兵」應短期內抵港，先接受基本訓練。

羅致光：限時放寬津院輸勞

羅並宣布有時限地放寬補充勞工計劃規定，包括容許津助院舍申請輸入護理員，省卻計劃下原須做的4星期本地招聘，因應院舍需要彈性批准輸入護理員的數目，以及暫緩就每宗申請諮詢勞顧會，同樣只適用未來3個月。他又說，已要求社署檢討院舍在危機管理的規條是否仍適合，包括在不影響院舍運作下，容許已打疫苗及持當日快速抗原測試陰性結果的家人，到院舍照顧院友；另指不少院舍員工擔心將病毒帶回家，會支持機構用現有設施作為員工臨時宿舍。

勞方促保本地勞工免受無理解僱

勞工處今午與勞顧會開會，勞顧會勞方代表鄧家彪表示「生命最優先」，對短期措施表示理解，但關注會否有院舍因能夠輸入很多外勞而解僱本地員工，當局須保障本地勞工免遭不合理解僱，另關注染疫外勞有何地方隔離。鄧說特殊措施限3個月，而外勞一般簽兩年合約，今次合約應更短期；現時很多人失業，政府應積極培訓本地人加入安老行業。

安老界倡輸勞申請縮至兩周

安老服務協會主席陳志育形容措施屬「救急」，院舍人手惡劣，「很多已撐不下去」，近期有院舍因很多員工染疫，無力照顧眾多院友，須向社署求助，最終院友被送亞博。他關注內地人可能擔心香港疫情，料需有更理想條件包括更高薪金及抗疫津貼，吸引他們來港；以往申請輸入外勞需時半年，最理想能縮短處理時間至兩周，須各部門加快行政程序。

梁子超：院舍內隔離不切實際

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，個案數字仍處上升期，難料何時到高峰。他認為關鍵在於院舍未能迅速安排染疫院友隔離，難避免院舍內爆發，稱院舍內隔離不切實際，促當局正視問題，否則染疫及死亡人數會持續上升。立法會醫學界議員林哲玄稱院舍爆發愈來愈多，有很大危機，如將所有院友送到醫院，醫院基本上無法收治。

明報記者

（新冠疫情）

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