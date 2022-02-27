兩屋邨隔離營日內交收 衛健委：緊鑼密鼓建方艙

特首林鄭月娥上周二宣布，已落成的皇后山邨第1座皇溢樓、第7座皇澄樓和荔景邨恒景樓，將用作隔離初步陽性者，共提供約3000個單位。陳帆昨在網誌稱，約50多人的建築團隊早在上周一起聯同相關部門，擬備工作方案、確定改裝設計方案及訂購相關物資。

借鏡駿洋邨 壓縮設計過程至3日

陳帆說，其中一個最大挑戰是社區隔離設施必須配備指揮部、醫療站、保安及清潔運作區和工作室，因此需要將皇后山邨地下約12000平方呎及恒景樓約3600平方呎的公用地方改裝。房屋署借鏡火炭駿洋邨前年改裝為臨時檢疫中心的經驗，將落實設計過程壓縮至3日。而數千個隔離單位，需訂購熱水爐、牀褥、衣櫃等10萬件物品。為減低對現有住戶影響，當局盡量理順貨運時序編排，並細分上落大樓的人流安排及電梯管制。

另外，在國務院聯防聯控機制發布會上，國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，正緊鑼密鼓建設8間方艙醫院。衛健委曾與港府舉行專家視像會議，討論具體技術問題，並已安排兩批內地專家抵港，與本港有關部門及醫務工作者交流。內地其他專家每日亦與援港專家組視像交流，就香港抗疫工作提出建議。

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