7%員工確診檢疫缺勤 九巴或調整服務

九巴昨表示，受防疫檢疫措施及確診感染影響而未能執勤的員工近日大幅增加，日常營運人手進一步受影響，隨着疫情可能進一步嚴峻，將有更多員工未能上班，巴士服務或須調整，將盡力作車務調動以維持服務。

港鐵累計750人染疫 服務暫維持正常

港鐵表示，123感染者中，近120人分別為站務、車務、巴士、輕鐵、清潔保安、維修工及承辦商人員，至昨累計逾750宗員工染疫，尚未計及被衛生防護中心列作密切接觸者、所居大廈被圍封強制檢測等而未能上班的個案。

港鐵稱，隨疫情進一步擴大，需檢疫人數或相應增多，一旦情况惡化，影響到日常營運人手，可能要短暫調整列車班次、暫停部分車站客務中心的服務等，但重申服務現時仍維持正常，如迫不得已要調整服務，會盡快通知公眾。

（新冠疫情）