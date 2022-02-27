7%員工確診檢疫缺勤 九巴或調整服務

【明報專訊】染疫人數屢見新高，除了屠房停頓，公共交通服務也要調整。九巴昨稱，截至前日下午錄得150多宗確診，涉及車長、維修人員等，逾570名員工因檢疫未能執勤，佔整體約7%。港鐵稱，截至昨午6時的24小時內，再多123宗員工及承辦商人員初確，至昨累計逾750宗員工染疫。九巴料未能執勤員工續增，巴士服務或調整；港鐵亦表示一旦情况惡化，或需短暫調整服務，如調整列車班次、暫停部分車站客務中心的服務等。
九巴昨表示，受防疫檢疫措施及確診感染影響而未能執勤的員工近日大幅增加，日常營運人手進一步受影響，隨着疫情可能進一步嚴峻，將有更多員工未能上班，巴士服務或須調整，將盡力作車務調動以維持服務。
港鐵累計750人染疫 服務暫維持正常
港鐵表示，123感染者中，近120人分別為站務、車務、巴士、輕鐵、清潔保安、維修工及承辦商人員，至昨累計逾750宗員工染疫，尚未計及被衛生防護中心列作密切接觸者、所居大廈被圍封強制檢測等而未能上班的個案。
港鐵稱，隨疫情進一步擴大，需檢疫人數或相應增多，一旦情况惡化，影響到日常營運人手，可能要短暫調整列車班次、暫停部分車站客務中心的服務等，但重申服務現時仍維持正常，如迫不得已要調整服務，會盡快通知公眾。
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