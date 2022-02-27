缺鮮肉街市檔多關 荃灣屠房擬今重開 肉檔偷賣冰鮮豬 「盼大家有肉食」

食環署深夜出稿稱，知悉荃灣屠房徹底清潔消毒後擬於今日（27日）重開，並提供有限度屠宰服務。

檔主：講明冰鮮無扮新鮮 盼政府網開一面

黃大仙大成街街市昨仍營業的豬肉檔不足5間，有檔口只能賣豬尾骨及豬手，生意冷清，但「權輝鮮肉店」掛滿豬肉，檔主陳先生向記者表示，一半是賣剩的隔夜豬肉，一半是內地入口冰鮮肉。他稱，留意到政府有呼籲食物供銷商增加冰鮮肉供應，故即使檔口沒領冰鮮肉牌仍向冰鮮肉商取貨，只為「希望市民有肉食」，冀當局在非常時期可「網開一面」。他強調沒冒充新鮮肉賣，交易前向顧客表明是冰鮮肉，且冰鮮肉售價較便宜，冰鮮排骨昨賣60元斤，隔夜排骨賣80元。

牛肉檔則只有兩檔開門，檔主文先生稱，屠房停劏牛前已收到消息，故提早大量入貨，連日來「擠牙膏」式賣隔夜肉維持生計，昨已剩最後一批。一名沒開檔的牛肉檔主質疑，已3日沒活牛供應，存貨至昨日理應變壞，對於個別檔口仍有鮮牛肉賣，他稱原因「自己諗」。

食環：積極處理投訴 發現異常會執法

食環署回覆稱，根據《食物業規例》，任何人不得在同一處所售賣新鮮豬肉及冷凍豬肉，除非有關冷凍豬肉經預先包裝，而只獲准許售賣新鮮豬肉的新鮮糧食店持牌人及街市攤檔租戶，欲同時出售預先包裝冰鮮豬肉或轉型為只售賣冰鮮豬肉，須向食環署事先申請並獲准。該署會積極處理接獲的投訴，如發現異常會即時調查及執法。

市民在沒鮮肉供應下或改買冰鮮肉，惟記者昨午約1時及傍晚分別到新蒲崗崇齡街及銅鑼灣近時代廣場的惠康超市，發現兩店均沒冰鮮豬肉。政府昨稱，前日內地進口冰鮮豬肉貨量維持在平日全港供應量約八成半，記者向惠康查詢為何沒冰鮮肉出售，回覆稱現階段未有回應。

冰鮮取貨貴三成 商會：零售價或升

餐飲聯業協會會長黃家和說，本港八成食肆均用急凍肉或冰鮮肉，昨日冰鮮肉取貨價貴三至四成；冰鮮禽畜業商會主席郭時興稱，本港冰鮮豬肉大多從內地入口，故同受跨境司機染疫影響，運輸成本升，近日供應量少兩至三成，批發價由25元一斤升至28元，估計若升幅持續或零售價亦需上升。

明報記者

（新冠疫情）