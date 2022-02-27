放射師不滿允染疫者電療 威院：不能中斷

放射師：陸續有醫護陽性 傳染家人

威院腫瘤科放射治療師Patrick（化名）稱，部門定期會為部分癌症病人驗深喉唾液，上周日（20日）及上周三（23日）各有一名門診病人驗出陽性，二人理應留家，惟醫院容許他們如常每周覆診電療。他說，部門在過去幾波疫情未曾為確診的癌症病人提供日間治療，不解為何第五波有變，而腫瘤科約30多名放射治療師、數十名護士及10多名醫生日常會接觸病人，本月中起陸續有人核酸檢測陽性，至昨涉4名放射治療師、1名護士及1名醫生。

Patrick說已有數名同事染疫後傳染家人，有同事曾向上級查詢為何仍要收染疫者，獲部門顧問醫生解釋「癌症唔醫會攞佢（病人）命，所以要繼續做」，認為醫護只要穿好防護裝備便沒問題。Patrick說不滿安排，亦不解為何確診者可自行離家，「癌症病人條命寶貴，唔通佢周邊嘅人條命就唔寶貴？」

院方：按感染控制指引安排

威院回覆稱，院方會按腫瘤科病人臨牀情况評估，若其腫瘤科治療不能中斷，會繼續提供日間服務，並按感染控制指引作出安排並嚴格遵守。院方冀病人及醫護理解部分腫瘤科病人治療不能中斷，否則會嚴重影響癌症治癒機會。至於有醫護染疫，院方稱會調動人手，亦會安排康復、身體狀况合適的醫護復工，確保必要服務不受影響。

（新冠疫情）