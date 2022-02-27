放射師不滿允染疫者電療 威院：不能中斷

【明報專訊】本報接獲投訴稱，有本應留家等候入院、新冠病毒陽性的癌症病人獲准離家往威爾斯親王醫院腫瘤科接受日間抗癌治療，而該部門本月中起約6名醫護染疫。威院回覆稱，院方會評估腫瘤科病人的臨牀情况，如確定治療不能中斷，會繼續為其提供日間服務，並按感染控制指引安排。
放射師：陸續有醫護陽性 傳染家人
威院腫瘤科放射治療師Patrick（化名）稱，部門定期會為部分癌症病人驗深喉唾液，上周日（20日）及上周三（23日）各有一名門診病人驗出陽性，二人理應留家，惟醫院容許他們如常每周覆診電療。他說，部門在過去幾波疫情未曾為確診的癌症病人提供日間治療，不解為何第五波有變，而腫瘤科約30多名放射治療師、數十名護士及10多名醫生日常會接觸病人，本月中起陸續有人核酸檢測陽性，至昨涉4名放射治療師、1名護士及1名醫生。
Patrick說已有數名同事染疫後傳染家人，有同事曾向上級查詢為何仍要收染疫者，獲部門顧問醫生解釋「癌症唔醫會攞佢（病人）命，所以要繼續做」，認為醫護只要穿好防護裝備便沒問題。Patrick說不滿安排，亦不解為何確診者可自行離家，「癌症病人條命寶貴，唔通佢周邊嘅人條命就唔寶貴？」
院方：按感染控制指引安排
威院回覆稱，院方會按腫瘤科病人臨牀情况評估，若其腫瘤科治療不能中斷，會繼續提供日間服務，並按感染控制指引作出安排並嚴格遵守。院方冀病人及醫護理解部分腫瘤科病人治療不能中斷，否則會嚴重影響癌症治癒機會。至於有醫護染疫，院方稱會調動人手，亦會安排康復、身體狀况合適的醫護復工，確保必要服務不受影響。
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