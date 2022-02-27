司機確診 陳帆待採樣結果

【明報專訊】繼官邸一名傭工初步陽性後，財政司長陳茂波上周三（23日）在政府總部舉行的財政預算案記者會，會上一名記者確診。財政司長辦公室表示已得悉事件，司長的病毒檢測呈陰性。運輸及房屋局長陳帆的司機確診新冠病毒，陳帆昨日已做拭子採樣，暫未有結果，而近日的快速測試及拭子採樣結果均為陰性。
曾赴財案記招記者確診 陳茂波檢測陰性
財政司長辦公室前日公布，司長官邸一名傭工初步陽性，司長和其家人並非密切接觸者，但司長會留家工作5天，直至今天。陳茂波昨原定就財政預算案到電台及電視台接受訪問，都改以電話及視像受訪。對於政務司長家傭染疫，李家超被列為密切接觸者要留家14日，但陳茂波同是家傭染疫卻不列作密切接觸者，衛生防護中心表示沒有補充。
運輸及房屋局昨日公布，陳帆的司機昨快速測試陽性，最後於上周四（24日）上班。局方表示，陳帆近日接受快速測試及拭子採樣，結果均為陰性，昨日亦已做拭子採樣。局方稱該名司機毋須與公眾接觸。
秘書快測陽性 環境副局謝展寰待結果
另外，繼環境局長黃錦星的司機確診後，副局長謝展寰的秘書新冠快速測試結果為陽性。環境局表示，該秘書最後於上周五（25日）上班，她毋須與公眾接觸。環境局表示謝展寰每日有做快速測試，結果均為陰性，他會交回深喉唾液樣本化驗。
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