司機確診 陳帆待採樣結果

曾赴財案記招記者確診 陳茂波檢測陰性

財政司長辦公室前日公布，司長官邸一名傭工初步陽性，司長和其家人並非密切接觸者，但司長會留家工作5天，直至今天。陳茂波昨原定就財政預算案到電台及電視台接受訪問，都改以電話及視像受訪。對於政務司長家傭染疫，李家超被列為密切接觸者要留家14日，但陳茂波同是家傭染疫卻不列作密切接觸者，衛生防護中心表示沒有補充。

運輸及房屋局昨日公布，陳帆的司機昨快速測試陽性，最後於上周四（24日）上班。局方表示，陳帆近日接受快速測試及拭子採樣，結果均為陰性，昨日亦已做拭子採樣。局方稱該名司機毋須與公眾接觸。

秘書快測陽性 環境副局謝展寰待結果

另外，繼環境局長黃錦星的司機確診後，副局長謝展寰的秘書新冠快速測試結果為陽性。環境局表示，該秘書最後於上周五（25日）上班，她毋須與公眾接觸。環境局表示謝展寰每日有做快速測試，結果均為陰性，他會交回深喉唾液樣本化驗。

（新冠疫情）