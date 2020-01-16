帶子女打針 預約仍等個半鐘 中央圖書館130人擠一室 接種者憂染疫

稱等候區人多 無社交距離「好焗」

王女士預約昨早11時半為8歲兒子、6歲女兒接種疫苗，一家提早15分鐘到達中央圖書館時已見人龍。據她提供的影片，隊伍從圖書館正門樓梯延伸至銅鑼灣運動場。王的子女最終在下午1時45分完成接種，扣除打針後休息的15分鐘，一家前後輪候近1.5小時。

除了排隊時人多擠迫，最讓王女士擔心的是接種中心等候區的人流，她憶述等候區只有一個中學禮堂大小，內有近百張椅供市民輪候，加上陪伴子女的家長，一度有近130人，人與人之間沒有保持社交距離。她形容等候區「好焗」，不時有家長為子女撥扇。她說一直不讓孩子出街避免染疫，為了打針才外出，批評接種疫苗原為保護子女，豈料接種中心的安排反倒增加感染風險，「點知附近邊個染疫」。

梁子超指增風險 倡減預約名額

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，近日有大廈圍封強檢的陽性比例達一成，顯示社區有許多無病徵患者，大量市民在疫苗接種中心輪候將增加感染風險，建議減少每個時段的預約名額。他說香港積壓大量人未打針，單靠疫苗接種中心難以消化，建議政府動員更多私家醫生為市民打針，若接種能力追不上需求及病毒傳播速度，只是「搵嚟搞」。

政府：場地設計通風按防疫指引

政府發言人回覆稱，社區疫苗接種中心接種程序一般約1小時，而上述中心專為兒童及長者服務，加上近日天氣寒冷，接種者整理衣物等或加長流程，希望市民諒解。發言人重申各接種中心的場地設計、佈置和通風系統均按照衛生當局的防疫建議和指引。消息人士稱，該中心集中處理長幼，打針時間較長，而陪同的親友人數亦較多，當局知悉有關問題，惟政府目標是「谷針」，而谷針與感染控制之間存在兩難，會盡量要求市民保持距離。

公務員事務局長聶德權昨在社交媒體表示，預計數日後首針疫苗接種率將達九成，形容疫情嚴峻之極，疫苗接種須分秒必爭，正招募醫護人手、全力物色接種場地，目標在3月初每日接種量提升兩成至10萬劑。

（新冠疫情）