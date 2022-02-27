禁追租加碼 擬禁銀行追按揭還款 陳茂波：失租金收入小業主 擬可免息借10萬

同為期3月 冀保中小企

陳茂波昨在港台《星期六問責》稱，暫緩追租是短期措施，目標是大地產商、大業主，而不是小業主，強調措施是希望保住中小企，避免大規模結業潮。他說留意到有大地產商紛紛捐出土地、物資抗疫，呼籲地產商「將支持化為進一步行動」，在租金收入方面「高抬貴手」。

68歲小業主劉女士致電電台稱，已退休的她沒法申請生果金，每月靠收租8600元生活，批評暫緩追租只幫補租客，「叫我點生存？」陳茂波回應，考慮到有小業主或因措施而導致收入有困難，擬透過百分百擔保個人特惠貸款計劃，通過銀行免息墊支3個月租金予小業主，上限10萬元。他說業主可收到租金後再償還貸款，還款期很長，強調租客在措施下並非不用交租。

陳茂波其後在商台《政經星期六》稱，銀行一直提供還息不還本措施，在暫緩追租措施下，港府本來計劃由金管局發通告，要求銀行寬限業主還款，現考慮納入法例，受暫緩追租措施影響而有還款困難的業主，銀行不可用法律行動向他們追款，限期3個月。

業主會：愈搞愈衰 「銀行第4個月就追」

香港業主會會長佘慶雲批評新增兩項措施是「愈搞愈衰」，質疑若租戶欠租3個月，第4個月是否能一次過交回租金，「但銀行第4個月就追業主（還款）啦！」他形容政府看似給「恩惠」，實際逼業主借「大耳窿」，不排除有業主無力還款而被銀行收舖。他續稱，不少租戶以「有限公司」名義租舖，一旦清盤，業主更難收回租金。

佘稱，目前業主入稟法院收回被欠租物業需時最少4個月，若現在不容許業主追租最長6個月，即10個月後才有機會收回物業，其間收不到租金。他預計暫緩追租措施結束後，法院將收到大量累積的被追租租戶及被銀行追還款業主的入稟個案。

酒吧業批「唔到肺」 倡推「免租令」

香港酒吧業協會主席錢雋永批評暫緩追租措施「到喉唔到肺」，擔心措施結束後，酒吧須一次過繳付已暫緩的租金，業界或要面對新一輪追租潮及結業潮，冀政府推出「免租令」3至6個月。

另外，對於有建議僅容許已打針市民領取消費券，陳茂波說長者是最需要支援的一群，不想扣連兩者。

明報記者

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