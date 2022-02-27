有醫護直踩20小時 「幾高級都爆粗」

不滿醫局稱「醫護非普通市民」

醫管局呼籲公眾勿往伊院急症室，但病人仍不絕。A說不少老一輩認為伊院是龍頭，曾有居於天水圍、將軍澳的人跨區到來；電腦系統處理病人資料上限200個，但昨早已有390多人等候，當中340多人染疫。他說院內醫護士氣低落，「總會有市民唔會理解，永遠覺得自己優先，等兩三個鐘就粗口大罵……好辛苦，我哋好似睇唔到任何出路，以前都會互相鼓勵，講『頂住啊、加油！』，𠵱家已經氣餒到唔識講」。

部門主管提早開工 「已出盡奶力」

A說不少同事對於「醫管局員工不是普通市民」一句感十分無奈，「我哋返工就算有少少喉嚨痛、聲沙，但撩鼻一條線（即快速測試陰性），都係要上去（工作），因為知道如果冧咗，就有更多同事受牽連」。

他說部門主管很好，「平時早更7點到下午3點，佢6點半已經開始做嘢，凌晨一兩點先走，未見過部門主管咁想做好啲……大家已經出盡奶力」。

有聯合醫院急症室醫生稱，急症室內擠滿染疫者，「密鋪平面咁」、「基本上係老人院、弱智人士宿舍」。該醫生認為因病人太多，急症室內通風不足，室內病毒量高，急症室40名醫生中有8人已染疫，「第一個確診嘅醫生已返工，就係因為改咗規定」，部分染疫醫生自己駕車上班、自己吃飯，甚至有醫護住在醫院，「真係閉環，都確診」，但醫院感染控制組一口咬定工作時穿了防護裝備就不是院內感染，「同事會覺得好涼薄」。

另一聯合醫院醫護說，10多個非隔離的內科病房中，一半曾現院內篩查新冠個案或小型爆發，導致需暫停收新症。她說這些病房有不少病人已住院多時，卻受牽連而染疫，「好陰功」。

（新冠疫情）