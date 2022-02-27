設染疫者呈報網站 源自內地專家意見

【明報專訊】第五波新冠疫情於2月急轉直下，港府不時要外界提點才解決問題。繼內地專家倡疫情記者會要交代死亡個案詳情後，港府日前公布的網上病人資訊呈報平台（供染疫者呈報個人資料及同住者資料的網站）亦是按內地專家建議而設立。據悉，衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組長梁萬年明日會來港，屬來港最高級別的內地抗疫專家。此外，染疫者迫爆公立醫院，醫學界提出進一步放寬出院準則，衛生防護中心前日仍稱暫無意改變，其後多名專家接連開腔，醫管局前行政總裁梁栢賢質疑若有多重症失救，政府將難辭其咎，最終港府昨午公布放寬出院準則。
專家齊開腔 始降出院準則
食衛局長陳肇始昨感謝中央派專家到港，並稱正積極跟進內地專家的建議，日前公布的「傳染病公眾平台」便是按照專家建議而建立。
另外，本報昨報道本港專家倡放寬出院準則以加快病牀流轉，當中中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，如增加隔離設施速度遠不及確診量，出院條件應基於臨牀診斷，無病徵或臨牀已康復者可考慮出院，而不是基於Ct值。
梁栢賢昨在facebook表示，醫院擠迫已到極點，必須即改出入院標準，應由臨牀診斷決定，若繼續用病毒檢測和Ct值作標準，難紓緩迫爆，亦分薄醫護照顧重症的時間。他建議衛生當局盡快修改標準，讓醫管局靈活處理，否則更多重症失救，政府將難辭其咎。
梁卓偉倡疫情高峰後再收緊
港大醫學院院長梁卓偉昨亦向本報表示認同許樹昌的建議，這是暫時唯一可行途徑，待疫情高峰過後可再收緊，政策必須快速調整，才可走在急變的處境之前。港大微生物學系講座教授袁國勇亦稱早應放寬出院準則，應由醫生臨牀決定。
（新冠疫情）
相關字詞﹕新冠疫情