設染疫者呈報網站 源自內地專家意見

專家齊開腔 始降出院準則

食衛局長陳肇始昨感謝中央派專家到港，並稱正積極跟進內地專家的建議，日前公布的「傳染病公眾平台」便是按照專家建議而建立。

另外，本報昨報道本港專家倡放寬出院準則以加快病牀流轉，當中中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，如增加隔離設施速度遠不及確診量，出院條件應基於臨牀診斷，無病徵或臨牀已康復者可考慮出院，而不是基於Ct值。

梁栢賢昨在facebook表示，醫院擠迫已到極點，必須即改出入院標準，應由臨牀診斷決定，若繼續用病毒檢測和Ct值作標準，難紓緩迫爆，亦分薄醫護照顧重症的時間。他建議衛生當局盡快修改標準，讓醫管局靈活處理，否則更多重症失救，政府將難辭其咎。

梁卓偉倡疫情高峰後再收緊

港大醫學院院長梁卓偉昨亦向本報表示認同許樹昌的建議，這是暫時唯一可行途徑，待疫情高峰過後可再收緊，政策必須快速調整，才可走在急變的處境之前。港大微生物學系講座教授袁國勇亦稱早應放寬出院準則，應由醫生臨牀決定。

（新冠疫情）