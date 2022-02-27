價錢準確度非成正比 專家：驗口水較不準

起牀後更易取足夠樣本

林永和建議市民於早上起牀後採樣，因鼻內分泌物積聚一晚後較濕潤，更易提取足夠樣本。他提醒使用鼻拭子時應把長約一吋伸入鼻孔，確保接觸到鼻腔，並會造成不適，而洗鼻或噴鼻後一小時內應避免檢測，否則或影響樣本；把樣本與測試溶液混合時，需把拭子攪動20次。坊間有快速測試包的測試溶液分量少，未必足夠與樣本混合，他建議市民挑選溶液量足夠的套裝。

招彥燾說，市民選購快速測試劑時應根據政府認可的牌子，或者有內地、歐盟和美國認證。他提醒測試劑並非「愈貴愈好」，因部分廠商為提高銷量，或在實驗室「造數」，因此包裝上標示的準繩度未必能作準。對於坊間有不少以口水作樣本的快速測試，他認為即使在口腔取樣數分鐘，病毒量亦未必足夠。相反，由於染疫者上呼吸道病毒量較高，鼻腔拭採樣準繩度較高。

招又說，市民等待結果時，若一早看見「C」線呈紅色就以為沒染疫，這是錯誤觀念。他說，市民應按說明書建議的時間，一般是15至20分鐘內，看看「T」線有否呈紅色，才能作準。若擺放時間太長，染料或會滲透至其他地方，呈現的結果同樣未必準確。他說「T」線的深淺程度與病毒量成正比，若「T」線顏色若隱若現，市民可半小時後再做一次，若兩次「T」線均呈紅色，染疫的可能性就增加。

梁子超：有病徵者呈陰性不代表未受感染

呼吸系統科專科醫生梁子超提醒，即使是密切接觸者或有病徵的市民，快速抗原測試呈陰性，亦不代表未受感染，只是傳染他人的風險較低。市民應按當局建議居家隔離，待沒有病徵或潛伏期過後，連續兩日、相隔24小時的快速檢測呈陰性，才是較安全。政府昨公布，若已打兩針疫苗者，在檢測陽性後第6、7日連續兩日快速抗原檢測陰性，可結束隔離。

（新冠疫情）