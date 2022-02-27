19採樣站關閉 快測陽性視為確診 市民搶購快測包 電腦店變散貨場

在深水埗福華街，昨午出現逾百人排隊購買快速測試包的人龍。有電腦器材店變成快速測試包「散貨場」，職員趕忙在門外張貼價錢牌，部分快速測試包以100元6盒出售。另有負責人和市民在馬路旁即場拆箱交收。有檔主在旺角街頭積極推銷，購買者絡繹不絕。

檢測站關閉 東涌居民感不便

東涌居民趙小姐上周在區內以180元選購了兩盒快測包，認為價錢不太合理。她說政府昨關閉當區的檢測站，居民最近只能使用機場的檢測站，對當區居民構成不便。她昨經過東涌的商店，發現不少的快測包已售罄。

衛生防護中心表示轄下的公共衛生化驗服務處，曾就政府採購的快速測試包作初步評估，確認其對變種病毒株Omicron有效，提醒市民如自行購買時，可留意中心網站的相關建議，亦要留意產品有效期。消費者委員會表示，截至2月共收到7宗有關新冠快速測試用品的投訴，包括銷售手法、收費爭拗及貨品質素各有1宗，涉送貨延誤和使用期限則各有2宗。

政府日前更新檢測服務的優次和方式，停運全港19個流動採樣站，包括鰂魚涌社區會堂停車場的流動採樣站。

居民殷太說，即使當局承認快速測試結果，但是擔心長者等未必懂得自行採樣，快速測試準確度大減。她又說，經快速測試確診的人一旦急增，擔心當局在食物包或醫療服務的支援未必足夠。

政府上周二（22日）宣布下月將推行全民強制檢測，前日又宣布快速測試陽性者可被直接視為陽性個案跟進。被問及會否以快速測試包取代下月核酸強檢，政制及內地事務局着記者參考上周二特首林鄭月娥的說法，沒有補充。

專家：快測或現假陰性

難取代全民強檢

中大生物醫學學院客座副教授、相達生物科技董事長招彥燾認為，全民強檢能更徹底找出確診者，不能以快速測試包取代。他說病毒量較低者，或未能透過快速測試獲悉已經染疫，準繩度較高的核酸檢測可避免假陰性。他說，若政府未有計劃在全民強檢期間同時落實禁足令，市民在強制檢測期間每天做快速抗原測試，相信能更快找到染疫者。

梁子超：隔離設施倘不足 全民強檢作用有限

呼吸系統科專科醫生梁子超指近日個案急增，若未能解決隔離設施不足的問題，全民強檢作用有限，反而可能增加市民聚集，尤其在通風未必足夠的室內採樣中心，加劇長者或幼童等的染疫風險。他建議政府可改派快速測試包，讓市民周末在家中自行檢測，把人手集中解決隔離資源不足的問題。

明報記者

（新冠疫情）