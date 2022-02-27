熱線不通 錯檢疫令 病假安排亂 求助無門 市民紛請記者代問政府

本報電郵不斷收到投訴，不少人致電政府部門熱線不果，有些已撥了百多通電話。有信件來自竹篙灣輕症病人，稱叫天不應，叫地不聞，深喉唾液樣本樽擱了3天才有職員收集；有居家檢疫六旬婦發現檢疫令出錯，致電衛生防護中心熱線不果，要託朋友傳真投訴。

快測陽性者約覆檢 56次皆聽錄音

公院隔離病牀超負荷，數以萬計病人散落社區，還有大批快速測試陽性或初陽病人遲遲未確診，成為「無主孤魂」。上周一工作時發燒及喉痛的巴士司機Leo，立刻早退並在家快速檢測陽性，曾致電預約上門覆檢56次，只聽到錄音「唔好意思，我哋𠵱家線路非常繁忙，請你遲啲再打過嚟啦」。他原本打算拿深喉唾液樣本樽，但家人告知需凌晨排隊，最後獲好心朋友送樽，但交樽後遲遲未有結果，最後上周四到社區檢測中心，翌日終收到確診信息。他斥政府沒足夠資源讓人覆檢，「仲日日誇下海口要清零，真係得啖笑。香港呢個咁先進嘅富裕社會，居然都要靠鄰舍親友互濟互助去應對疫情」。

爆疫倉庫員工盼代要求公司消毒

勞工權益及生計問題同樣迫在眉睫，有倉庫員工控訴公司爆疫卻仍要求上班，在電郵請記者代要求公司消毒。工作以外，記者收到染疫親友查詢未能入院又如何取病假證明，也有朋友的家人染疫，但自己遲遲未收到檢疫令，僱主卻以人手不足為由要求上班，不知如何是好。此外，有企業不知如何處理染疫僱員的病假安排，應計7日還是14日，亦不知應向哪裏查詢。

在家等至無病徵 反憂被送往隔離

近日疫情記者會前夕，病人、社工、醫護、地區人士傳來問題盼記者代問。有病人來信說等了一周仍沒檢測結果，在家等至病徵消失，快速測試陰性，卻擔心突然收到陽性通知及隔離，「好番先至被隔離有咩意義呢？」有病人質疑覆檢樣本速度延遲，由驗出陽性日起計算隔離日有何理據。疲於奔命的醫護不停反映急症室爆煲、病房感染控制等問題並請記者發問，有醫護說問題雖未解決，但至少讓更多人知道公院情况。

市民就無法覆檢怨聲載道，記者前日在疫情記者會再追問仍沒答案，但食物及衛生局前晚突然又公布，將設網上系統，讓快速測試陽性者自行申報，不用再做核酸檢測確認。不過，新措施至昨無交代生效日期，近日快速測試陽性的市民仍不知所措。

「自救」群組湧現 齊摸黑覓路

不停向政府追問不果，網上湧現「自救」群組，白晝到黑夜都有人提問，「兩條線（即快速測試陽性），點算好？」「兒子發高燒，急症室還收不收？」留言總是一呼百應。病毒使人隔絕，卻連繫素未謀面的人，在這場疫症一起摸黑覓路。

（新冠疫情）