星澳每日更新ICU及聞氧人數 港闕如 學者：打仗要發信息讓人知怎幫手

無死者完整數據分析 資料庫廢武功

過往衛生防護中心會公布每宗個案詳情，包括年齡、性別、住址、病發日期、疫苗接種史，屬少數詳盡公布個案的地方，直至第五波大爆發，2月7日起取消公布。過往醫管局交代死者詳情，近期一度只交代年齡、性別及個別詳情，內地專家組建議每日公布死亡個案詳情後，醫管局再交代更多例如死者打針比例、較年輕死者有何長期病，但公眾未能在網上找到爆疫以來死者完整數據分析，以致傳媒及醫學機構過去兩年按公開資料建立的資料庫無以為繼。

1880萬確診 英每周更新入院死者數據

現累計逾2萬宗個案的台灣持續公布患者及死者資料，近期曾分析Omicron個案各年齡層重症及死亡比例。至於疫情更嚴重地方，以逾67萬個案的新加坡為例，衛生部有公開死者及深切治療部病人數據分析，包括年齡層、打針及打加強劑比例，每日更新深切治療部及聞氧氣人數。逾277萬個案的澳洲更定期發布報告分析重症及死亡，包括深切治療部死者有何共病（comorbidities）。逾1880萬個案的英國也每周更新入院死者數據，包括年齡層、各類長期病患死亡數字。

區結成：總數無助認知 分析數據始定人心

區結成形容，市民現時只能「原始地」看到每日個案總數、個別離世個案，資料「對大家認知疫情的幫助不大」，當局應有針對分析，例如患者年齡層、Omicron重症及死亡比例，並具體解釋何謂重症或病情穩定，讓市民知道何時才需到急症室。他說觀乎外國經驗，Omicron死亡率較低、少造成肺炎，且不少市民已打第三針，理應減少惶恐，但現沒利用數據分析安定人心。

特首林鄭月娥以「打仗」形容抗疫，區結成說即使「打仗」亦要發放到信息「幫到市民去幫大局，到底要點幫手打呢場仗？」他稱當疫情嚴峻，公眾對疫情認知非常重要，「令他們不會恐慌湧去醫院，減輕醫院負擔」。他認為值得公布留醫深切治療部及聞氧氣人數，與死亡及重症打針比例，但公布頻率要視乎可行性。

彭鴻昌：公布兒童死亡詳情 助家長配合

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌稱近期個案太多，明白當局未能公布個案詳情，但認同應有數據分析並化為重點，令公眾明白背後意義，掌握疫情發展，從而配合防疫。他舉例，過往兒童病情輕，近期公布數宗兒童死亡詳情，有助家長配合如安排兒童打針及減少帶同外出，建議再找專家分析個案。

港大感染及傳染病中心總監何栢良早前稱，現時幾乎沒公布流行病學相關的有用數據，包括個案年齡及性別、感染原因，又建議參考新加坡公布個案有否接種疫苗、需氧氣患者數字。衛生防護中心總監徐樂堅上周回應稱，中心及醫管局很希望盡快掌握並公布個案數據及資料，但Omicron傳播「是以往未曾來得咁快」，快速分析資訊需時，冀將來有更多分析，更透明向公眾發放。

【系列之二】

（新冠疫情）