出院改按臨牀判斷 將設平台申報快測陽性

打兩針者陽性

擬最快7日結束隔離

染疫者鋪滿急症室，室外亦重現人龍。政府和醫管局昨宣布即日放寬出院準則，病人毋須住院7日、抗原陰性才可出院，只要醫生臨牀判斷已康復、病情穩定或適合出院，而居住環境合適，會安排出院，回到家中、院舍或轉到其他隔離設施隔離至確診後14日。

至於住在社區隔離設施或在家等隔離的病人，若已打兩針疫苗，在檢測陽性後第6、7日連續兩日快速抗原檢測陰性，可結束隔離。有關措施未生效，衛生署表示詳情稍後公布。

增8指定診所 日名額3000

在家等候隔離的輕症者或需求醫，醫管局計劃下月起加開8間指定診所，屆時每日診症名額會增至3000。另外，自行以快速抗原測試驗出陽性者，將不用再做核酸檢測確認，政府將設系統申報快測結果，市民可以此方式獲得病假證明等。衛生署長林文健昨表示，預計要用一周準備系統。

被問放寬出院準則後住院日數可縮短多少，醫管局行政總裁高拔陞說，新措施讓醫護有多些彈性安排病人出院，有助病牀流轉，但住院日數視乎多個因素，相信疫情會維持一段時間，重症亦會增加，且愈來愈多住院的染疫者是長者和重症，院舍照顧他們亦不容易，這些都會影響病人住院日數。

食衛局長陳肇始說不想見到長者、病人要在急症室外過夜，已增加暫託中心，其中觀塘的暫託中心已有約100人入住，石硤尾的暫託中心3月1日啟用。

（新冠疫情）