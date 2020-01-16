一周246死 殮房爆滿屍放急症 昨1.7萬陽性66死 醫生：遺體要「孖鋪」

過去一周死亡升3倍

急症室484人等逾兩天 伊院重災

急症室長龍未消，綜合公院消息，截至昨晨約7時，17間急症室有484人已等逾48小時，當中逾四分之一在重災的伊院輪候（見表）。同時，死亡人數亦急升，未計滯後數據，過去一周（20至26日）最少有246名染疫者離世，前一周（13至19日）有60多宗。

港大內科學系臨牀教授孔繁毅昨在商台《政經星期六》稱，第五波或在下月初或下月中見頂，屆時每日或有兩三萬宗個案，3月全月或死逾千人，主要是沒打針的長者。

伊院大堂迫爆 「地下有窿就放人」

伊院急症室護士A（化名）向本報透露，急症室爆滿情况沒好轉，醫院大堂昨圍起膠簾，放滿快測陽性患者，「基本上地下有窿嘅位都要放人，將毛巾放地下（讓病人睡在上面），好似敘利亞打仗咁」。A又稱，在急症室離世者不送醫院殮房，會放入急症室殮房，再送公眾殮房，但急症室殮房只有3個位，不夠放離世染疫者，醫院殮房都爆，「已經屍疊屍」，有遺體曾被放在急救房，「迫於無奈變了臨時停屍間，呢一兩日較嚴重，曾試過放咗一更（8小時）都仲放喺度」。另有伊院急症室醫護說，急症室昨有15具遺體待送殮房。

急症室傳屍臭 「無國界都話唔會咁」

A形容屍體久放會發臭，「要不斷調配空間，有時候經過，feel到有味道嘅，真係迫於無奈，好似戰地醫院、見到飛機大災難咁」，醫護都十分難過，「唔應該係咁嘅，死者應該有基本尊嚴，唔應該被當做物品。聽過做過無國界醫生嘅醫生都話（外面）唔會咁肉酸……大家都做到無言，大家都話，可以點？」

另有聯合醫院急症室醫生稱，急症室殮房每日都爆滿，「等唔切收去公眾殮房，急救房唔夠用都會擺兩個病人喺入面，放body（遺體）位唔夠都會盡量搵位擺，就算cert人（證實死亡）都係要四圍搵位」。

有資深醫生稱其他多間公院殮房都爆滿，「好大鑊」，帶傳染病的屍體不可隨便放。另有公院高層消息稱，暫只知運輸遺體有困難，或涉工人染疫，其醫院殮房要「孖鋪」，「真係好慘」。

殯儀業商會永遠名譽會長吳耀棠說，聽聞醫院殮房、急症室殮房及公眾殮房都「比較滿」。他說現時每日死亡人數比正常多幾十人，加上農曆正月傳統不辦喪事，致殮房更滿。他得知食環署已「加爐」，每日火化從140多次增至200次。另外，商會初步接觸業界，大部分成員願以靈車送遺體，尚待政府安排。

殯儀業：願靈車運遺體

醫管局表示，過去兩周感染新冠病毒或因寒冷天氣誘發嚴重併發症死亡人數大增，對公院殮房構成壓力。另外，近期有部分等候轉送衛生署公眾殮房作法定程序的遺體需暫存公院，亦加重殮房壓力，現時公院殮房存放空間非常緊張。該局補充，會和病人家屬及殯儀業保持溝通，讓家屬及殯儀業在可行情况下盡快領遺體；亦正和衛生署、食環署及相關部門商討應變。

食環署回覆稱，屍體處理隊未有出現人手不足而影響處理或搬移屍體到公眾殮房的服務，署方會和衛生署及醫管局積極溝通，就人手作相應調配，確保相關服務維持正常運作。

明報記者

（新冠疫情）

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