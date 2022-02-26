啟德碼頭最快來周變長者暫託中心

彩榮路體育館暫託逾百人 港大支援

除了政府已宣布本月底在石硤尾公園體育館增多一間暫託中心，據悉，啟德郵輪碼頭最快亦會在一周內變成暫託中心，可提供約1000張牀。若彩榮路暫託中心運作順利，啟德暫託中心有機會再由港大醫學院派員照顧。

衛生防護中心昨公布，截至前日，累計逾420間院舍有員工或院友染疫，分別涉及逾510名員工及逾1500名院友，另有50多間院舍有逾10人染疫，包括員工及院友。

保良局緊急組成照顧專隊約有54人在彩榮路體育館的暫託中心服務，港大醫學院長梁卓偉昨稱，中心最多可容150張牀，現已接收過百人，今起將有24名港大醫學院醫生、護理系教師及學護於暫託中心當值。

梁指出，暫託中心有不少長者來自院舍，但院舍做不到感染控制的規格，長者的臨牀狀况又毋須留院，故轉至暫託中心。他稱港大醫學院招募已完成實習的護理系高年級生自願參與，現有12人，學護工作時將有教師級註冊護士監察。港大護理系五年級生張同學對上周有很多病人在室外等治療感心痛，盼「盡小小力量幫手」。

街坊不敢開窗 社署：通風符標準

彩福邨彩和樓、彩榮路體育館及彩福邨街市相連，有彩和樓4樓居民反映體育館排風設施近其單位，「這幾天都不敢開窗，變了我們自己隔離自己」。社署稱，衛生署、機電工程署及醫管局本月19日已派員視察，包括通風及抽氣系統，顯示通風系統符合本地法例、衛生署指引及國際標準。

（新冠疫情）