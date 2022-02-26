機管局半月百中招 涉6部門 員工批防禦措施差 局方料均社區感染

員工：初期不讓在家工作

現確診無全面消毒

有機管局員工向本報稱，機場行政大樓確診個案最先在3樓出現，後蔓延其他樓層。他批評管理層在第五波爆發初期拒讓員工在家工作，甚至不准「拆team」以分散員工輪流當值，堅持要無染疫員工回辦公室以「維持機場正常運作」；有員工確診後又無停止辦公地點運作以全面清潔消毒，「求其搵人噴下（消毒劑）」，疑因此疫情在半個月內急促蔓延。他形容現時士氣低落，擔心成為下一個犧牲者。

據本報取得的機管局本周三通告，2月6日錄得首宗初確個案，半個多月內檢測陽性個案已累計至106宗，當中逾60宗個案的員工是透過快速抗原測試檢測初陽，部分人在檢測有結果同日是最後上班日，換言之在檢測有結果前一直上班。

三跑員工稱工人陽性續返工

按通告顯示，機場行政大樓是其中一個重災區，錄得約28宗個案；其餘染疫員工來自三跑項目部門、工程技術部門等6個部門，涉及約20處辦公地點，分佈於機場行政大樓1至7樓、中場寫字樓等。

除寫字樓外，有三跑地盤員工亦向本報表示，截至本周中，地盤估計有約百人確診，不少工人快速測試陽性仍繼續返工。此外，香港空運貨站亦據傳爆疫，有知情人士稱過去個多星期接連近20個不同部門有員工確診，疑似出現大爆發。

局方：主管可安排輪流在家工作

機管局回應本報確認共接獲106宗有關其員工2019冠狀病毒病檢測呈陽性結果的個案，當中有17宗證實確診，其餘為初步陽性，相信均為社區感染個案；有關工作地點亦已消毒和清潔。機管局又說，除維持機場正常運作的工作崗位外，各部門主管可按其人手安排合適工作崗位的員工及個別有特殊需要的員工輪流在家工作。

至於三跑地盤情况，機管局則表示，三跑道系統工程承辦商均有為員工快速測試，近日個別三跑道系統工程承辦商有工人確診。​香港空運貨站回覆稱，過去一星期即2月17至24日，共接獲18宗員工確診報告，大部分負責不同崗位。

明報記者

（新冠疫情）