公院200冠心病人轉介私院 下階段擴至癌症者

李家誠捐5000萬元 5私院參與

李嘉誠基金會上周六宣布，為紓緩公營醫療系統壓力，捐3000萬元支援私院接收公院非染疫病人，本周二宣布增1000萬元，昨再公布加碼1000萬至共5000萬元，並新增寶血醫院，連同早前已參與的養和醫院、港怡醫院、中文大學醫院和聖德肋撒醫院，累計5間私院參與。

醫管局總行政經理劉家獻昨說，該計劃首階段將涵蓋需接受心血管檢查及介入治療的冠心病病人，預計有逾200名合適冠心病人受惠，未來將會陸續轉介病人到私院治療，下一階段會進一步涵蓋接受指定類別的癌症手術病人。

基金會昨晚於社交媒體稱，5間參與私院周三起已開始接收醫管局轉介病人，轉介個案全由公私醫院雙方自行協調和處理，自本月19日宣布計劃以來，參與私院已確定將處理逾百宗緊急個案，包括因新冠病情不能做心臟病手術的病人，以及會擴展至癌症病人。

寶血醫院表示，周四（24日）已接收了一名公院手術後康復病人，來自九龍西醫院聯網，醫院將按公院轉介要求，決定是否需為病人做手術。

（新冠疫情）