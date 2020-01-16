鎖倉檢測揪202陽性135初陽 探監停至3‧6

寄信量增至3封 逐步恢復應訊

署方稱，相信未來一周仍會繼續出現感染個案，必須持續為在囚者做病毒檢測，並減少獄內人流及接觸，故延長暫停探監。署方特別批准在囚者於下周一至3月6日期間，以公費支付寄出的信件數量由一封增至3封，亦獲准額外接收認可交來物品一次。另外，署方下周一起逐步恢復押解在囚者前往法庭應訊（確診或列為密切接觸者除外）。署方亦公布赤柱監獄一名懲教人員初陽。

律師稱難探監 憂對當事人不公

懲教署早前公布，法律探訪者須出示最少一劑疫苗的注射紀錄及快速測試結果呈陰性。有律師表示，他處理的一宗案件將步入答辯階段，惟當事人還押大欖女懲教所，懲教署系統顯示無法預約探訪時段。他擔心案件拖延下去影響制定審訊策略，對當事人不公。他又稱，法律界普遍願意配合懲教署要求，「假設打夠3針先可以legal visit，為了當事人的利益着想，我再無奈都會打夠3針」。

另一律師表示，等候近一周才預約到赤柱監獄探訪當事人，希望「鎖倉」只是短期措施，「獄中最大盼望是何時上庭、何時出獄，案件（進度）卡在中間，被告不會好受」。本報向懲教署查詢，「鎖倉」安排會否影響在囚者法律權益，署方回覆稱，會因應個別院所疫情發展維持律師探訪安排。

另外，入境處昨稱，青山灣入境事務中心的兩名羈留者初陽，今日起暫停中心的公務探訪及親友探訪服務至另行通知。今日起至3月11日，每名被羈留者可獲准接收由親友交到中心的可收取物品一次。

（新冠疫情）