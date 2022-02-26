隔離設施不招標全交中建 發展局多日未覆

中央援港增建大量社區隔離及治療設施，但據政府前日的新聞稿，建築署就8個地點興建社區隔離及治療設施，與「指定承建商」中國建築簽署合作協議，費用由特區政府負責。自上周六（19日）啟德隔離設施地盤動工，本報多次向發展局查詢興建費預算、有否內地工人參與工程、中央援港角色等，至昨日未獲回覆。

民主黨促交代選中建理由

翻查資料，2020年先後建設北大嶼山臨時醫院及竹篙灣檢疫中心等，前者由中央斥資興建，後者香港負擔費用；竹篙灣共4期檢疫設施同樣無招標，判予4間承建商，單以中國建築負責的1550個單位計算，工程成本共10.96億元，即平均每個單位70.7萬元。

民主黨發展政策副發言人周曉嵐指出，相關工程合約內容「空白」，政府並未公布任何資料，他認為工程雖然緊急，但相信規模與中建相若的本地承建商亦不少，促請政府交代選擇中建的理由及其他承建商做不到的原因。

前土力處長：特事特辦無可厚非

土力工程處前處長陳健碩認為，要短時間內建多個隔離單位，「特事特辦」無可厚非，內地承建商在相關工程經驗充足，與材料、工人及機器的供應商早有聯繫，他估計全部工程由中建統籌，亦會與其他承建商合作興建。

資深土木工程師倪學仁稱，政府工程不招標屬少見，除非工程涉及特別設備、特別材料，而指定承建商是唯一供應商，或工程時間緊迫。他說，未知政府與中建之間合約細節，如中建是否「連工包料」等，難以評估不招標是否合適。

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