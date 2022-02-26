錯文件拒陰性者離營 竹篙灣爆抗議 20人出房爭論終准走 醫局：運作未完善盼體諒

醫管局回覆查詢稱，早前入住竹篙灣人數眾多，配套在運作初期尚未完善，導致隔離病人的醫療支援工作未能及時處理。局方已聯同有關部門努力改善，包括強化電話服務、登記系統和出院安排，並會繼續留意相關服務需求，適時檢視和更新。而近日離開隔離設施病人數量龐大，希望病人體諒等候時間較長。

政府早前曾公布，竹篙灣約有3500個單位可供染疫者隔離，部分患者一家人一同染疫，可多人住一單位；據醫管局昨公布，竹篙灣最新約有1000名病人入住。

四接通知仍落空 獲覆翌日安排

在竹篙灣隔離了9天的連先生，早在周三先後收到4次通知，當晚會安排他離開竹篙灣。其中一個職員更恭喜他，稱離開的文件已準備妥當，說他比其他人幸運。直至晚上11時，陸續有人登上旅遊巴，他仍未收到通知，查詢後獲悉醫護人員並沒有他的相關文件。他感到崩潰，「打一次電話我都不會相信，平日經常給假希望，誰會料及4次都是假希望」。他和其他情况相同的人，與負責的醫護人員爭論後，職員凌晨2時再次致電眾人，解釋或是職員執漏文件，答應翌日會安排他們離開。

翌日續無下文 護士稱新來未慣

翌日中午12時後，連先生未見任何旅遊巴和職員，近20個獲安排離開的人鼓譟，下午約2時離開房間走到護士站，要求職員解釋和安排離開時間。他稱自己也是從事寫字樓工作，不明白職員處理簡單文件何以錯漏百出。其中一個護士解釋無收到相關文件，而自己在3天前才被配派至竹篙灣，並不習慣新的工作流程和行政工作。爭論持續數小時，直至有醫生上前了解事件，才收集各人資料，並於當天安排他們離開。

遞口水無回音 聲稱陰性獲放行

隔離者羅小姐表示，有朋友在等候入住竹篙灣期間康復，檢測呈陰性後仍被安排入住隔離設施。隔離逾一周只獲發兩個收集深喉唾液的「樽仔」，沒有職員收集樣本。該名友人未能聯絡任何職員，只好在健康申報表上聲稱已做快速抗原測試並呈陰性，結果比自己更早獲安排離開。羅小姐不明白當局為何浪費資源，等候期間康復的人根本毋須隔離，反正進入竹篙灣後沒有額外支援。

她又稱，自己隔離超過8天，遞交深喉唾液樣本5天後仍未有結果。醫管局更新出院指引後，也沒獲補發快速抗原測試包，須主動聯絡職員才獲發。她明白醫護工作繁重，「並非不想對他們好聲好氣，只是如果好聲好氣，他們會以為你可以再多等幾天」，要不是「三催四請」，周二未必可離開，昨日受訪時或仍身處竹篙灣。

准離亞博者家有幼童 被加檢測

另在亞博隔離的楊先生（化名）則不滿當局出院指引不清晰。直至周一，他和女兒先後接受兩次深喉唾液核酸檢測。其中女兒的Ct值比出院標準30低0.1，兩人周二再獲安排接受快速抗原測試，結果均呈陰性。原本將獲安排離開，職員得悉他們家中有幼童後，周三再次安排他們做深喉唾液核酸檢測，昨天結果均呈陰性，將獲安排離開。他不解職員反覆修訂自己的出院標準，而家中確診的太太與女兒正等候自己回家照顧。

明報記者

（新冠疫情）