科委會倡隔3個月可第三針 青少年可打

疫苗可預防疾病科學委員會及新發現及動物傳染病科學委員會昨聯同特首專家顧問團更新新冠疫苗暫擬共識建議，對18歲以上已接種兩劑復必泰或科興者，建議第二和第三劑之間由相隔6個月縮短至3個月接種，同時60歲或以上長者優先接種，以減低其死亡率。

12歲以下暫打兩劑

免疫缺陷者應打第四針

文件稱，第五波中兒童個案明顯增加，呼籲兒童盡快打針；對12至17歲打兩劑科興者，建議相隔3個月打第三劑，可選復必泰或科興，而同齡打兩劑復必泰者，則建議按海外安排相隔5個月打第三劑復必泰，惟亦可選科興。至於12歲以下則暫不建議打第三劑，又建議5至17歲人士第一及第二針復必泰之間，由相隔12周縮短至隔8周接種。

另外，科學委員會去年建議12歲以上具免疫缺陷者打第三針，昨日更新的共識建議中表示，因應世衛及海外指引，強烈建議他們打第三針後3個月再打第四針，至於12歲以下具免疫缺陷者則建議按其年齡指引打齊三針。

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆團隊早前已為約250名11至17歲的健康青少年接種復必泰或科興，初步結果顯示，青少年打兩劑復必泰或3劑科興後，均能產生應付變異病毒株 Omicron的中和抗體，若打兩劑復必泰則半年後仍有相關抗體。研究顯示，相比早前港大和中大的成年人研究，11至17歲青少年的Omicron中和抗體遠高於接種同一疫苗和劑數的成年人。

（新冠疫情）