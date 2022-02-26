陳茂波信3個月內疫情受控 料下半年經濟「很大改善」

另外，政務司長李家超前日向首長級公務員及負責抗疫的人員發出通告，稱變種病毒Omicron引發的第五疲情，造成海嘯式的個案增長，超越了政府的控疫容量，帶來的公共衛生緊急狀况對香港造成嚴重威脅，形容正處於「戰爭」，要求所有政策局首長、部門首長及所有公務員全面及積極支援抗疫，一定要以抗疫作為最優先的工作目標。

被問到沒有其他國家或地區能成功從高感染率時「清零」，為何特區政府會對此有信心，陳茂波稱內地成功「清零」，而「動態清零」目標不是零感染，而是快速識別、隔離及治療確診者，盡可能將破壞減至最低。被問到會否可能需在沒選擇的情况下與病毒共存時，陳茂波回應稱在特首帶領及社會同心協力下，全民檢測有適切的隔離及治療，有信心在相對短時間內控制疫情。

回應外資撤離 邱騰華：整體數目增

他預料本港經濟今年下半年將好轉，但仍視乎地緣政治及環球疫情影響，惟明言今年首季經濟情况會很差，或出現負增長。

另外，近日有指本港嚴格防疫措施或致外資公司撤離香港，商務及經濟發展局長邱騰華昨在交代預算案措施記者會表示，有人擔心疫情影響外國公司在港運作及資金會否撤出，他說政府知道不同企業在不同時間會調整，外國公司在港整體數目維持；去年內地及海外駐港公司按年增24間，至9049間。

新一份的財政預算案預留了12.6億元支援旅遊界，包括設立「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」、資助旅遊從業員培訓、撥款旅遊發展局等。邱騰華表示，政府的支援措施關乎旅遊業界的存亡，亦讓業界在旅遊恢復時可以應對。

（新冠疫情）