官邸傭工初陽 陳茂波留家工作5天

陳茂波官邸的染疫傭工最後一次上班日為2月23日，有時會在員工宿舍留宿，工作時有戴口罩。

機電工程署長彭耀雄的兒子初步確診，彭耀雄快速檢測和深喉唾液樣本化驗結果同為陰性，彭耀雄和其餘家人正在接受家居檢疫，其間在家工作。

施榮懷染疫 同車政協人代無緣兩會

全國政協、人大兩會下月初在北京召開，因應本港疫情，港區政協委員和人大代表前日乘專車先到深圳隔離7日，到下月2日才能乘包機上京出席會議。據了解，各人前日在深圳邊檢時要接受一次核酸檢測，施榮懷昨日凌晨收到檢測結果為陽性。施榮懷昨日向本報表示已身處醫院，身體狀况「還可以」，已接種第三針疫苗。他說，前日上深圳途中的防疫措施很嚴密，代表委員在車上要分開坐，無傾談並要戴上面罩，到酒店亦分開逐個下車。據了解，與施同車的政協委員和人代，包括政協委員黎棟國、人代蔡素玉和陳曉峰等，成為密切接觸者，已轉至其他酒店隔離，隔離期加至「14+7」日，即14天集中隔離醫學觀察和7天居家健康監測。

港區人大代表團團長馬逢國昨晚表示，正在深圳隔離的港區人代暫沒有人的核酸檢測結果呈陽性。

（新冠疫情）