上水荃灣屠房暫關 今起無鮮豬牛肉 政府洽內地屠宰員來港 促屠房定重開時間表

五豐行三成生產部員工居家隔離 上水屠房190人染疫

根據漁農自然護理署網頁，屠房前日已無活牛來貨，有1848隻內地豬和442隻本地豬，昨日則已無內地活豬，僅有27隻本地豬。華潤五豐本周四向食環署發急件，稱公司約360名員工，約25%員工因檢測陽性居家隔離，生產部更有三成員工因陽性而居家隔離，建議昨日開始停止牲口入上水屠房。

食環署分別在前日及昨日接獲上水屠房及荃灣屠房持牌人通知，因受疫情影響而人手短缺，需自今日凌晨零時起暫停屠宰服務。食環署為上水屠房從業員提供的每周新冠病毒病檢測，昨晨結果顯示約866個樣本中有183個呈陽性，已通知衛生防護中心，中心指屠房有190人染疫隔離。

肉檔賣剩豬皮

市民憂掀凍肉加價潮

政府已要求上水屠房及荃灣屠房持牌人提交解決方案及重開時間表，並正與內地商議安排調遣專業及熟練人員來港協助，亦已呼籲食物供銷商增加冰鮮及冷藏肉類供應。當局亦正與深圳市人民政府深入研究利用鐵路運送物資的可行性，運輸及房屋局已聯同業界、港鐵公司及相關政府部門昨晨在羅湖實地考察，並會與內地協商盡快安排試運。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，上水屠房感染人數太多，包括車隊、工作人員、買手、屠宰員，屠房一定要停。他希望數天後可恢復運作，但未知具體日期。

記者昨中午到紅磡街市，有豬肉檔已經只賣剩豬皮；花園街街市一豬肉檔員工劉先生稱老闆通知今日休息，未知何時可開工。

九龍城街市一豬肉檔檔主林先生表示，最近兩日豬肉拍賣價較平日貴一半，不少檔口已加價，他的檔口昨已提早入定今日貨量，故今日可照常營業，至少會有隔夜肉賣。

有牛肉檔檔主則稱，昨已無鮮牛肉供應，未來數天照開舖亦只能賣急凍牛肉，但本身鮮牛肉較好賣，料對生意有一定影響，慨嘆「都無感受啦！逆來順受囉！」

市民購急凍雞翼腸仔 夠食4日

市民黃小姐則稱，疫情下已習慣一次過買數日鮮肉份量放雪櫃，「已同食急凍肉沒分別」，反而擔心市民改食凍肉後，各類凍肉均有加價潮，舉例指樂富街市有凍肉店每磅雞翼已由20元加至24元，故昨到九龍城街市「提早入貨」，買了200元急凍雞翼及腸仔，料可食3至4天。

陳太昨日在九龍城街市豬肉檔購得百多元新鮮瘦肉，強調煲湯一定要買新鮮豬肉，因此唯有煲少幾次湯；市民譚先生則形容，無新鮮肉食「對全香港人都唔方便」，唯有改食魚及雞。

明報記者

（新冠疫情）