病牀缺一送院一留家 確診母嬰被拆散

本報記者 黃心悦、何珮瑚

無法餵母乳 母稱至今未視像見面

本報接獲外勞事工中心求助，中心社區關係主任唐曉昕表示，一名外傭母親本周一感不適，自行做快速檢測，結果陽性，由於她餵哺母乳，擔心影響嬰兒，故嘗試致電衛生防護中心，但一直無人接聽，遂召救護車入院。母女被安排在醫院外等候，母親大前日下午檢測結果陽性，直到當日晚上7時，其女兒核酸檢測同樣陽性，母親本以為二人都能入院，不過等候到前日凌晨4時，一名護士抱走女嬰，告訴該母親只有女嬰能入院，母親須回家隔離。

至前日傍晚，該母親再收到醫院電話，告訴她醫院再為女嬰做了核酸檢測，結果同樣為陽性，而且病毒量不低，估計女嬰需要留院一段時間。院方亦解釋目前女嬰未能進食母乳，醫院營養師會為女嬰調配奶粉份量。該母親表示，目前醫院未曾安排過視像會面，擔心不已。

指幼童獨立送院「非常痛苦」

劉宇隆倡設「家庭房」

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆認為，除非要到深切治療部插喉，否則應盡量安排父母在旁陪伴幼童，他亦建議在北大嶼山醫院香港感染控制中心設立家庭病房，讓染疫兒童與父母一同留院。他說兒童獨立送院「非常痛苦」，可能會因獨自前往陌生環境而引起情緒問題。

劉家獻：隔離病房擠迫 盼將心比己

劉家獻稱，如果父母沒有染疫，不建議他們與染疫兒童一齊住入隔離病房，希望家長諒解現在醫院隔離病房非常擠迫，沒太多空間讓家人留下，稱會每日安排電話視像探訪，定期報告治療進展，讓家長放心。他又稱目前病童眾多，首先應該安排病童進入負壓設施及兒科設施接受治療，假如父母陪伴，會減少可以接收病童的空間，「大家都可以想像，如果你是父母，你的小朋友新冠肺炎等候入院，你都好心急，如果你自己子女入去，你又入去，讓下一個入不到，大家都不想，希望大家坐埋同一條船，將心比己」。

（新冠疫情）