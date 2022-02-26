母對急症卻步 染疫兒留家變腦炎 低燒自行服藥突惡化 嘆醫療缺配套

本報將一連三日就上述種種問題作專題報道，為疫下社會把脈，代巿民提出問題，冀當局關注改善。

第五波疫情下已有4名兒童感染新冠病毒後死亡，昨再增一5歲童危殆。醫管局昨表示，約有四五百名新冠病童在公院留醫，有醫護透露仍有大量發燒病童在急症室輪候。有家長見子女低燒，加上不忍幼兒在急症室無了期等候入院，決定在家自行服藥處理，但其實兒童患者病情可急轉直下。有2歲10個月大幼童低燒，在家服藥後曾退燒，翌日突然大叫一聲後暈倒抽搐，入院後確診感染並引發腦炎，一度插喉留醫深切治療部，腦炎消退仍有腦水腫。患童母嘆醫療人手及配套不足。兒科專科醫生趙長成忠告，幼童如現「紅色警號」必須送院，包括呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、持續發燒或神志模糊等。

本報記者 何珮瑚

【系列之一】

醫局：四五百新冠病童留院

劉女士一直將2歲10個月大的兒子交嫲嫲照顧，本周一下午兒子曾向嫲嫲表示呼吸困難，其鼻腔內有兩顆白色黏物。同日下午近4時，兒子開始發燒，劉女士當時認為或因「出牙仔」，加上急症室有大量患者等候，即使求診也只能「吹風」等候，決定留家觀察。兒子當天晚上曾退燒，胃口及精神都正常，但半夜聽到他的喉嚨發出「咕咕」聲。

不欲急症無了期吹風 指兒曾退燒

翌日「呀」一聲後突暈倒

劉子翌日早晨再發燒，至下午1時半看電視其間，突然「呀」一聲大叫後暈倒，隨後開始抽搐。劉女士形容兒子當時握緊拳頭，雙手、頸、頭部繃緊，嫲嫲即時放手指入其口，「最後咬到手指流晒血」，一家立即駕車將他送院，8分鐘後抵達屯門醫院，醫生說孩子正發高燒，搶救後確診新冠病毒，情况危殆，需轉往深切治療部。劉女士形容當時非常無助，「作為父母空等的感受好煎熬」。

至周四，其子模模糊糊有反應，血小板偏低，可拔呼吸器自主呼吸，磁力共振結果雖顯示腦炎已消退，但腦部有積水。劉子在深切治療部留醫3日後，昨日（25日）轉往普通兒童隔離病房，神志恢復近八成（見表）。

劉女士認為在第五波疫情下，本港病牀供應緊張，不少患者早前要在戶外等候入院，家長即使子女輕微發燒都不希望求醫，奈何病情「話變就變」，若病情突然惡化，家長非常徬徨不懂處理，嘆若本港有足夠醫療人手及配套就能避免是次問題。

斥當局兒童發病指引不足

母：靠自救摸着石頭過河

另外，有母親批評政府對兒童發病的指引不足而只能自救。曹女士的姊姊本周三（23日）喉嚨痛，全家做快速抗原檢測後，姊姊及外傭呈陽性，曹女士22個月大兒子同晚開始發燒，醫生朋友建議她為兒子測量心跳、若病情嚴重應去急症室。曹說急症室長期有大量患者輪候，認為當時求診只會等待無期，且未能及時為兒子提供藥物，「唯一好處就係有緊急情况大叫就有人救我哋」，故留家給兒子服撲熱息痛（Paracetamol）。她憶述，兒子服藥後體溫非常反覆，凌晨突然起牀表示要喝奶，隨後嘔吐，曹當時在社交媒體上的媽媽自救平台得悉仁安醫院仍然收症，一家夤夜趕往醫院，兒子在周四確診。

醫局：增一5歲童危殆

回想兒子病發經過，曹女士說自己其實滿頭疑問，「究竟小朋友嘶吼、氣促前有沒有徵兆？」、「如何才是呼吸太快？如何數心跳？」她認為公院急症室爆滿、政府熱線無人接聽，市民只能靠互助群組交流意見、在YouTube觀看醫生訪問、向親朋戚友求助，完全是「摸着石頭過河」。

兒童嚴重個案繼續增加。醫管局總行政經理劉家獻昨表示，一名5歲女童在家發燒、嘔吐、胸口不適，2月24日入院後接受新冠測試，發現為陽性個案，女童其後心跳比較快，需兒童心臟科醫生觀察，轉送兒童醫院，目前情况危殆。劉補充，其父親及外傭快速抗原測試陽性，母親及姊姊都有病徵。另外，前日公布的4歲染疫男童，劉家獻表示已轉送瑪嘉烈醫院傳染病中心，目前情况穩定，已退燒。

明報記者

（新冠疫情）