快測陽性將可網上申報 免核酸覆檢

被問取樽難 張竹君劉家獻無言

昨日疫情記者會上，被問到如何解決深喉唾液樣本瓶不足的問題，張竹君和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻對視數秒，陷入沉默，劉微微搖頭，主持人隨即叫下一名記者提問。張竹君其後再被問到樣本瓶難求時說，政府知道有檢測結果滯後及市民難取樣本瓶的問題，情况不理想，會檢視檢測優次。她又說，衛生署收到的初步陽性樣本，很大部分不能在24至48小時完成覆檢，手頭上有一兩萬個初陽個案未覆檢。

衛署一兩萬初陽樣本待覆檢

私人化驗所初陽毋須衛署確認

政府昨晚宣布將容許快速測試陽性者，透過網上系統直接登記陽性結果，毋須核酸檢測確認，可被直接視為陽性個案跟進，詳情之後公布。

政府發言人又稱，為免資源重疊，私營化驗所初陽樣本不用再經衛生署確認，即日生效。

此外，更多樓宇會納入封區行動，其後的強檢將以快速測試代替；特定群組如檢疫中心職員、機場員工等，強檢由3日一次放寬至7日一次，其間會做快速測試。

市民關注不用覆檢快速測試的安排。陳小姐的父親前日在家快速檢測陽性，她因此不能上班，又未獲發隔離令，不知所措。父親昨已「交樽」，擔心等候多日才有結果，一家昨午商討應否帶父親「撩鼻」，至傍晚見政府將推新措施，「從一開始至今的安排都好亂，好似所有嘢都不斷變」。她說未知政府的申報系統何時推出，未能判斷應該怎做，陷入兩難。

另外，廣州金域醫學稱昨啟動第一組獵鷹號氣膜實驗室，每日最高檢測量8萬份，配合另外兩個實驗室，金域在港每日檢測量可升至20萬份，累計已派逾150名檢測員由內地來港。

（新冠疫情）