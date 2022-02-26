醫生慨嘆：輕症佔牀禁出院 重症臥地上擔架

公立醫院曾放寬出院條件以加快病牀流轉，但有公院醫生透露，仍有隔離病牀住了不符出院條件的輕症者，相對嚴重者反滯留急症室，有聯網已不想跟現有出院指引，讓「無事」的人出院，但醫管局及衛生署不肯放人。另有醫生稱，衛生防護中心的14日檢疫令有法律效力，醫生對輕症者不可「想放就放」，結果無法收較重症者，「咩世界？」

14日檢疫令有法律效力

有急症室醫生贊成再放寬出院準則，稱有染疫長者等4日未入病房，情况轉差要在急症室插喉。有內科醫生稱染疫者多如洪水，而部分病房中多長者，大多體弱或有長期病，即使放寬出院準則，料屬杯水車薪。

伊院急症室昨再擠滿病人，部分人看似躺在地上，實際因無病牀而要卧擔架。有伊院醫生稱「病人就嚟要瞓紙皮」，且急症室有22名醫護染疫，軟硬件均不足以應付大量患者，有護士嘆說「冇一日有好轉」。

明愛醫院急症室外昨再現一列病牀。醫管局員工陣線主席陳國誠稱，據他所知明愛急症室仍有大批病人，醫護又染疫缺人手，夜班約兩人照顧80名病人。他說連日多院均情况嚴重，憂同事健康未能應付，「唔知可以頂到幾耐」。

（新冠疫情）