陽性破萬 專家倡無病徵者出院 近百重症逾2.1萬宗呈報 張竹君：暫無意改準則

3600隔離牀收5050人

梁卓偉：疫峰每天或三位數死亡

本港染疫人數在過去4周持續幾何級上升，4周前（1月29日至2月4日）共811宗，之後一周（2月5至11日）升5.7倍至5404宗，其後一周（2月12至18日）升2.8倍至20,581宗，至最近一周（2月19至25日）再升1.6倍至53,356宗。被問疫情是否失控，張竹君說不知何謂失控，但現時疫情仍在上升。港大醫學院院長梁卓偉說，可想像疫情在未來數周只會愈來愈差，如疫情達高峰，極可能每天死亡數字或見三位數。

早前降結束隔離準則 出院未顯著增

為加快病牀流轉，政府已多次放寬出院準則，最新於本月17日更改結束隔離準則，正被隔離者驗出陽性後7日，若抗原檢測陰性可回家隔離。據醫管局資料，更改準則前5日，每日約有210至300人出院，更改準則至昨已9日，每日約230至290人出院，沒明顯增加。

隔離房六成輕症 倡按臨牀診斷出院

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，最近放寬了出院條件，仍未能解決排隊入院問題，例如增隔離設施的速度遠不及確診量，建議出院條件基於臨牀診斷，無病徵或臨牀已康復者可考慮出院，而不是基於Ct值。他說急症室已超負荷，放寬出院條件是唯一加快病牀流轉的方法。

港大內科學系臨牀教授孔繁毅說，現時隔離病房內病人大多是80歲以上長者，約六成人只有輕微病徵，同時急症室等求診者中，部分情况較嚴重，需盡快進入病房治療。他認為可放寬出院條件，若留院者無病徵及獲醫生判斷臨牀情况許可，毋須等至第7天已可出院，只是回家後仍要繼續隔離7天，於檢測陽性後第7及第14日接受快速抗原檢測已十分安全，即使是院友也可在院舍內隔離7日，在院舍內傳播風險極低。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台《千禧年代》說，確診數字已不能反映實况，以醫管局入院篩查有2%染疫等數據，他推算社區約有20萬宗陽性個案。他說本港花大量時間處理無病徵或輕症個案，但長者、長期病患及高危因素染疫者等未能入院，需調節資源調配，並釋放資源推高疫苗接種率。

梁子超質疑竹篙灣人手 倡聘失業者

另外，竹篙灣社區隔離設施約有3500個單位，但醫管局昨公布僅約1000人入住。呼吸系統科專科醫生梁子超說，這反映當局低估竹篙灣人手需求，不可能再用以前接收密切接觸者的機制處理，否則難以處理海量患者，質疑除退休公務員外，當局為何不聘請失業者或動員其他市民協助。他認為政府不能只等內地援手，在外援協助前亦要「死守」，否則只會「淪陷」。

此外，發展局前晚公布8個社區隔離及治療設施選址，包括新增的粉嶺馬適路旁和港珠澳大橋香港口岸人工島東南面土地，前者由新世界借出。新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛稱，計劃提供酒店供抗疫的前線醫療人員入住。

明報記者

（新冠疫情）

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