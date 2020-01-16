分析：KGB出身「普京核心圈」 主導外交國安

認定西方民主失敗 國際秩序危機

美國智庫駐俄羅斯分部「卡內基莫斯科中心」資深研究員陳寒士（Alexander Gabuev）周日（20日）在《經濟學人》撰文指出，俄羅斯決策中樞就是普京的「戰爭內閣」，成員包括安全委員會秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）、聯邦安全局（FSB，即蘇聯時代國內情報機構KGB的後繼）局長博爾特尼科夫（Alexander Bortnikov）、聯邦對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergey Naryshkin）和國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。除了紹伊古，其餘4人都有KGB背景，當中3人連同普京都曾從事反情報工作——主宰俄羅斯外交的是這些強硬派，而不是外長拉夫羅夫之類的優雅外交官。

陳寒士文章指出，從帕特魯舍夫等人近年發言看，普京核心圈子認定，因西方民主失敗以至由推動包容、多元文化主義和尊重少數族裔人權所催生的內部衝突，美國獨大的國際秩序正深陷危機，全新的多極秩序正在成形，反映權力勢不可擋地移向支持傳統價值的專制政權，「好鬥、復興的俄羅斯——聯同正在崛起的中國，正是這套新秩序降臨的先驅力量」。他們始終懷疑美國的顏色革命陰謀，相信要確保俄羅斯現有政治體制和促進國家利益的唯一方式，就是擾亂美國。烏克蘭就是這場鬥爭的中心戰場，倘若該國被全面納入西方勢力範圍，俄羅斯的大國地位恐會難以為繼，而烏克蘭精英頌揚上世紀民族主義，對普京核心圈那些懷緬蘇聯、大國沙文主義以至俄羅斯東正教「虛榮」的老人來說，不啻是種侮辱。

西方制裁反助小圈子主宰俄經濟

以美國為首的西方很早就表明無意出兵介入烏克蘭，只會尋求制裁威懾。但陳寒士解釋，普京核心圈其實對此不太擔憂，制裁恐怕反而加強他們對俄國經濟的主宰地位。俄羅斯致力尋求進口替代，早已形成由普京核心圈及其代理人（KGB舊部或核心圈後代）所把持的巨額預算資金流，就連國營銀行都是由KGB舊部控制，「進一步的制裁不但無法損害普京的戰爭內閣，反而鞏固他們作為俄羅斯經濟自給自足的最大受惠者地位」。陳寒士坦言，俄羅斯本土政治也不例外，當國家陷入長期圍堵，安全部隊會成為政權最重要支柱，反而鞏固強硬派對國家的控制。

（經濟學人）