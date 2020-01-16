分析：KGB出身「普京核心圈」 主導外交國安

【明報專訊】醞釀一年後，俄羅斯終於由屯兵烏克蘭邊境變成以「特殊軍事行動」名義全面入侵。儘管俄羅斯總統普京多次釋放拒絕認可烏克蘭國家地位的信號，美國也一再警告俄軍侵烏只是時間問題，但不少西方以至俄羅斯專家對普京會否不惜代價侵烏存疑，其一關鍵或是低估俄羅斯外交國安政策如何由普京及其情報高官出身的最貼身幕僚圈子把持。有俄羅斯學者分析指出，「普京核心圈」認定西方面臨衰落，因此不怕跟歐美公開衝突，西方制裁對把持俄羅斯經濟的他們來說反而利多於弊，最終難阻普京選上戰爭之路。
認定西方民主失敗 國際秩序危機
美國智庫駐俄羅斯分部「卡內基莫斯科中心」資深研究員陳寒士（Alexander Gabuev）周日（20日）在《經濟學人》撰文指出，俄羅斯決策中樞就是普京的「戰爭內閣」，成員包括安全委員會秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）、聯邦安全局（FSB，即蘇聯時代國內情報機構KGB的後繼）局長博爾特尼科夫（Alexander Bortnikov）、聯邦對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergey Naryshkin）和國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。除了紹伊古，其餘4人都有KGB背景，當中3人連同普京都曾從事反情報工作——主宰俄羅斯外交的是這些強硬派，而不是外長拉夫羅夫之類的優雅外交官。
陳寒士文章指出，從帕特魯舍夫等人近年發言看，普京核心圈子認定，因西方民主失敗以至由推動包容、多元文化主義和尊重少數族裔人權所催生的內部衝突，美國獨大的國際秩序正深陷危機，全新的多極秩序正在成形，反映權力勢不可擋地移向支持傳統價值的專制政權，「好鬥、復興的俄羅斯——聯同正在崛起的中國，正是這套新秩序降臨的先驅力量」。他們始終懷疑美國的顏色革命陰謀，相信要確保俄羅斯現有政治體制和促進國家利益的唯一方式，就是擾亂美國。烏克蘭就是這場鬥爭的中心戰場，倘若該國被全面納入西方勢力範圍，俄羅斯的大國地位恐會難以為繼，而烏克蘭精英頌揚上世紀民族主義，對普京核心圈那些懷緬蘇聯、大國沙文主義以至俄羅斯東正教「虛榮」的老人來說，不啻是種侮辱。
西方制裁反助小圈子主宰俄經濟
以美國為首的西方很早就表明無意出兵介入烏克蘭，只會尋求制裁威懾。但陳寒士解釋，普京核心圈其實對此不太擔憂，制裁恐怕反而加強他們對俄國經濟的主宰地位。俄羅斯致力尋求進口替代，早已形成由普京核心圈及其代理人（KGB舊部或核心圈後代）所把持的巨額預算資金流，就連國營銀行都是由KGB舊部控制，「進一步的制裁不但無法損害普京的戰爭內閣，反而鞏固他們作為俄羅斯經濟自給自足的最大受惠者地位」。陳寒士坦言，俄羅斯本土政治也不例外，當國家陷入長期圍堵，安全部隊會成為政權最重要支柱，反而鞏固強硬派對國家的控制。
（經濟學人）
相關字詞﹕帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev） 紹伊古（Sergei Shoigu） 普京 俄軍侵烏 烏克蘭危機 俄羅斯