歐美制裁未阻普京 G7開會「加辣」 擬停出口關鍵技術產品 「全面制裁」俄銀行歐洲資產

拜登斥普京有預謀戰爭 須負責

拜登周三譴責俄羅斯對烏克蘭發動「無端和不合理」的攻擊，斥俄總統普京已選擇一場有預謀的戰爭，要對這次襲擊帶來的死亡和破壞負責。美國及盟友將團結一致，對俄羅斯的行為作出堅決回應。拜登表示，周四會與G7領袖開會，並會向國民發表演說，他將針對莫斯科的「不必要侵略行為及全球和平與安全」宣布對俄羅斯採取「進一步措施」。德國外長昨亦稱，歐盟、G7和北約會商討對俄實施嚴厲制裁。

美國有線新聞網絡（CNN）事前引述美國官員報道稱，美國計劃鎖定俄羅斯兩家最大銀行及其他金融公司，並準備實施出口管制，切斷俄羅斯整個經濟範疇獲得西方關鍵技術的渠道，普京核心圈子成員及其家人也可能成為制裁目標。美國官員此前已表示，一旦俄侵烏將會加辣制裁俄兩間最大國營銀行，包括俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和俄羅斯外貿銀行（VTB），它們在國內能源業融資扮演關鍵角色，共擁有近7500億美元資產，佔了俄羅斯銀行總資產一半以上。

歐盟：將阻俄銀行入歐洲市場

路透社周二亦引述知情人士報道，若俄侵烏，拜登政府可能限制大量美國及外國製科技產品出口至俄羅斯，從商用電子設備、電腦以至半導體晶片和飛機零件均包括在內。知情人士稱，拜登將擴大須獲得美國牌照才可出口至俄羅斯的貨品清單，以打擊俄羅斯經濟。一名美國官員說：「出口管制將非常有效，因為我們所限制的是俄羅斯實現經濟多元化所需的關鍵技術。」他說若入侵行動持續，美國已與全球眾多國家準備好實施這些出口限制措施。據美國商務部數據，2020年美國對俄出口已低於50億美元（約390億港元），且早已面對許多限制。

「核選項」切斷SWIFT備受關注

至於美歐曾研究最強一招、被稱「核選項」的是切斷俄羅斯與國際支付系統SWIFT的聯繫。目前全球有200國家逾1.1萬間金融機構使用SWIFT交換信息及完成交易。若俄羅斯銀行被逐出SWIFT，將難以跟外國有生意往來，包括無法收取出口石油和天然氣所得的利潤，對俄經濟打擊固然大，但也有風險，因這意味歐洲許多債權人在俄羅斯的數十億美元貸款無法得到償還。因此歐美未必會使用這招。而且俄羅斯已發展了另一取代系統SPFS，現處理約20%本地付款。

若歐美制裁俄最大銀行亦可能遭莫斯科反擊，切斷歐洲的能源供應。德國周二宣布暫停連接俄德的「北溪2號線」天然氣管道的認證後，俄前總統梅德韋杰夫便在Twitter警告歐洲天然氣價格很快會由約830歐元水平飈升至每1000立方米2000歐元。

在俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離地區獨立後，美國周二宣布首輪制裁措施，主要針對俄國兩間大型金融機構、多名精英及其家人，以及主權債務，使之不能再從西方市場籌集資金，拜登周三再加碼，制裁興建「北溪2號線」的公司。歐盟亦宣布制裁俄國防長紹伊古、外交部發言人扎哈羅娃等共555人和52個實體。

在俄羅斯大規模侵烏後，歐盟領導人昨召開緊急峰會，尋求通過第二輪制裁措施，歐盟委員會主席馮德萊恩表示，新一輪大型制裁將削弱俄羅斯的經濟及現代化能力，包括阻止俄經濟的戰略行業獲得重要技術，並會凍結俄羅斯在歐洲的資產，阻止俄銀行進入歐洲金融市場。

（紐約時報/金融時報/路透社）