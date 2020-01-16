西逃車龍塞路 鄰國料500萬難民

民眾湧槍店 預備接受徵召

俄軍行動後，路透社報道烏克蘭民眾囤積糧食和必需品，基輔前往西面的主要公路因民眾逃離而嚴重擠塞。東部城市哈爾科夫的市長警告民眾，有報道稱全國各地傳出爆炸聲和炮火聲，呼籲不要離開住所。社交網站上有不同地方的民眾透露他們跑到防空洞和地下室躲避，有電視片段顯示有民眾聚集街上禱告，基輔有民眾在提款機前排隊。

過去數周，烏克蘭及西方政客相繼警告俄羅斯入侵迫在眉睫，但基輔有民眾對俄軍攻擊仍顯得措手不及。34歲的尼基塔（Nikita）昨在超市推着放滿樽裝水的購物車，排隊付費時向路透社表示沒預計事情會如此發展：「直到今早，我仍認為什麼事都不會發生。」他稱現在收拾好行李、買了食物，會跟家人待在家裏。

俄軍行動前一天，烏克蘭國會通過批准國民攜帶槍械的草案，民眾當日湧到槍店買槍支彈藥。《衛報》報道，大部分烏國男女生都在學校學過射擊，而在2014年俄國吞併克里米亞及東部親俄武裝組織開始反抗後，估計約40萬烏國民眾有戰鬥經驗。27歲男子、烏國軍隊預備役成員之一的馬克（Mark）向英國廣播公司（BBC）表示，他準備好被徵召對抗俄軍和為國犧牲：「我們沒其他辦法。」

「不要冷戰 不要熱戰」

烏總統籲俄人制止戰爭

烏克蘭總統澤連斯基周四在電視演說向俄國民眾發言，大打感情牌，希望盡最後努力制止戰爭。他說自己以一名烏克蘭人而非總統身分向俄羅斯講話：「我們確信我們不需要戰爭。不要冷戰，不要熱戰，也不要混合戰。但是，如果我們遭（敵方）軍隊襲擊，如果他們試圖奪走我們的國家、我們的自由、我們的生命、我們孩子的生命，我們將保衛自己。不是攻擊，而是自衛。當你攻擊我們時，你會看到我們的臉，而非我們的背，是我們正面相向。」

他指出，俄羅斯要求北約的安全保證，烏克蘭同樣亦要求俄方的安全保證，而烏克蘭的主要訴求是和平和民眾的安全，他說：「戰爭是一場大災難，這場災難付出了高昂的代價。 戰爭意味人們會失去金錢、聲譽、生活質素和自由。 最主要的是，人們會失去摯愛親人，也失去自我。」他懇請俄羅斯人協助制止戰爭。

烏克蘭周邊國家如捷克、匈牙利、波蘭和斯洛伐克為可能的難民潮作準備。半島電視台周二（22日）報道，當中部分國家估算最惡劣情况下，會有多達500萬人逃離烏克蘭。波蘭稱正草擬計劃應對或達100萬的難民。

（衛報/金融時報/Newsweek/BBC/半島電視台）