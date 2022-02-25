俄三路圍攻 烏派武器號召衛國 導彈轟炸癱瘓空防 歐盟：二戰後歐洲最黑暗

亞太區主要股市昨全線急跌，戰事更觸發油價急升，布蘭特期油及紐約期油均升穿每桶100美元關口。

亞太區股市急跌 期油升破百美元關口

受俄軍侵烏消息拖累，港股昨急挫758點或3.21%，日本及韓國股市分別下跌1.81%及2.6%，台灣加權指數則下跌2.55%；稍後開市的歐美股市亦受波及，泛歐Stoxx 600指數昨晚跌逾3%，見52周低位；道指早段跌逾800點。

普京稱無佔領計劃 籲烏軍放下武器

俄羅斯總統普京昨表示，行動是為了應對來自烏克蘭的威脅，「保衛8年間飽受基輔當局欺侮和種族滅絕之痛的人民」，稱俄羅斯沒有佔領烏克蘭的計劃，要求烏東的烏克蘭軍方放下武器，又警告任何干涉俄羅斯行動的企圖都將導致「前所未見過的後果」。

普京話音剛落，俄羅斯國防部表示俄軍正以精準武器鎖定烏克蘭軍事基礎設施，之後大量導彈落在多個烏克蘭城市，首都基輔與東部前線附近和南部數個沿海城市破曉前傳出爆炸聲，基輔市內一個主要機場附近傳出炮火聲，警報聲響徹全市。

導彈襲多市機場 基輔傳爆炸聲

烏克蘭總統澤連斯基說，俄軍先轟炸烏克蘭的基礎軍事設施和邊防部隊。多個機場亦被轟炸，包括基輔鮑里斯波爾（Boryspil）國際機場。另外，基輔、聶伯羅、哈爾科夫、馬里烏波爾的軍事總部和軍用倉庫亦受襲。

多支俄軍部隊湧入烏克蘭東部地區，另有部隊在南部港口城市敖德薩和馬里烏波爾登陸。烏克蘭邊防部隊表示，烏國遭受來自俄羅斯、白俄羅斯及克里米亞的俄軍攻擊。俄地面部隊從多個方向越界開入烏克蘭，坦克等重型裝備自北部若干州以及南部被俄方兼併的克里米亞半島入境（見圖）。烏東親俄分離主義武裝亦在俄軍支援下推進和奪取土地。

烏官員又表示，俄軍直升機攻擊基輔附近戈斯托梅利（Gostomel）的軍用機場，有3架遭擊落。烏邊防官員則說，俄軍試圖由白俄邊界攻入基輔地區和切爾沃涅地區，並對烏克蘭守軍發射格勒式（Grad）火箭。

俄控制切爾諾貝爾核電站 或可直攻基輔

到本港時間深夜，烏克蘭官員表示來自白俄的俄軍進入烏北切爾諾貝爾核電站禁區，並與烏軍交火，最後控制了核電廠。早前已有外媒報道，俄羅斯或會取道切爾諾貝爾南下，直攻基輔。

澤連斯基昨宣布全國戒嚴，但呼籲國民不要恐慌。烏克蘭國防部長列茲尼科夫說，任何願意且能夠扛起武器的人都可加入守土部隊行列。警方則表示，將向退伍軍人配發武器。

烏籲國民加入守土部隊 退伍軍人獲發武器

烏克蘭昨稱有逾40名士兵死亡，其中一名烏軍在克里米亞邊界的炮擊中陣亡，是俄軍入侵後首名軍人陣亡，另昨日有數十人受傷，約10名平民喪生，烏軍則殺掉50名俄「佔領者」。

普京周一簽署行政命令，承認烏東頓涅茨克和盧甘斯克地區獨立，烏克蘭危機升級。《紐約時報》周三引述兩名歐洲安全高級官員，表示約300名僱傭兵與私人軍事企業「瓦格那集團」（Wagner Group），由敘利亞和利比亞抵達克里米亞，再潛入頓涅茨克與盧甘斯克，為開戰鋪路。

北約、英國、美國昨齊聲譴責俄國無故發動攻擊，罔顧無數平民生命。德國總理朔爾茨形容俄軍事行動「赤裸裸違反」國際法，是歐洲「黑暗一天」。日本譴責俄動搖國際秩序。中國國務委員兼外長王毅昨與俄外長拉夫羅夫通電話，王毅表示中方一貫尊重各國的主權和領土完整，但稱「同時我們也看到，烏克蘭問題有其複雜和特殊的歷史經緯，理解俄方在安全問題上的合理關切」。

（BBC/法新社/路透社/紐約時報）

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