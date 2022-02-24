毅進撥款恆常化 增職業導向內容

政府消息人士稱，現時毅進課程與中學文憑試（DSE）課程掛鈎，600學習時數涵蓋4個核心科目（中英數、通識）及人際傳意，不過，早前已改革通識教育科及改為「半科」，故毅進課程有關內容相應減半，騰出的學習時數可做更多職業導向課程，又稱正與業界討論，料今年完成檢討，年中於立法會講解更新的詳情。

「自資高等教育聯盟」7間成員院校有開辦毅進文憑。其中香港都會大學李嘉誠專業進修學院昨回覆，每年約有500至600名毅進生，目前已與其他院校着手籌備新課程，包括發展新選修組群並更新重組選修科目，稱新課程學術與職業導向並重，集中培養學員的未來技能（future skills）， 內容包括數碼技能、創意思維、創新能力、生涯規劃、STEAM、軟技能及質素的培養等。

香港專業進修學校稱，自資高等教育聯盟和教育局一直檢討和更新毅進課程，稱職業專才教育着重裝備學生的通用技能，滿足行業和社會人力需求，讓學生有更清晰職業目標。

（2022/23財政預算案）