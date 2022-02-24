中小幼特殊校教師流失率全升 政府消息稱運作正常：學生人口降 教師需求減

教局料下學年流失回落或不變

教師流失率過去維持穩定水平，最新一份教育局開支預算，披露本學年幼稚園、特殊學校、官立及資助小學、公營中學均錄得升幅，局方預算下學年流失率回落或不變（見表）。政府消息人士稱，每年都有教師因不同理由離職，如退休、轉行、進修及私人理由等，據局方觀察，學校運作大致正常，有足夠合資格教師任教，隨學生人口下降，需要的教師相應減少，教育局會留意情况，確保教育質素不受影響。

有中學校長稱，不少教師看到現時香港社會或教育狀况，選擇移民或到外地進修；也有小部分提早退休。校長稱，若個別一年有3至4百分點增幅，不構成嚴重問題，若情况持續兩至三年或更長，教師質素及團隊穩必受影響。校長又稱培訓一個有經驗及質素的教師，社會、政府和學校皆付出寶貴資源，「每流失一位教師，皆為香港社會的損失」。

代DSE生繳費 提升3大學醫療教學

昨日發表的預算案提出，為2023年文憑試考生代繳考試費，料惠及4.35萬名考生，涉開支1.49億元。有關措施已是第5年推行，被問未來會否恆常化，政府消息人士稱，考試費由用者自付原則釐定，考生需負責一部分費用，而清貧或綜援者一直有其他獲津貼的途徑，又稱目前新冠疫情政府開支大，要每年審慎及檢討再決定。

大學方面，預算案提出預留100億，提升和增加港大、中大及理大的醫療教學設施的工程，待設施落成後，3間大學可應付約900個額外醫療培訓學額。政府消息人士稱，涉及的9個醫療教學工程項目，部分需待8至10年後才落實，而增加學額進度，將按教資會3年周期調整。中大醫學院昨稱，正進行多項醫療教育設施工程，包括翻新李卓敏基本醫學大樓、在大埔第39區興建教學科研綜合大樓等。理大稱，會繼續推進針對新冠肺炎和其他生命健康科技的研究，為香港培育更多醫療人才。

明報記者

（2022/23財政預算案）