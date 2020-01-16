100億推生命科技 國家實驗室進駐創科園

【明報專訊】新一份《財政預算案》預留約160億元推進本地創科，其中100億發展生命健康科技，包括在港深創新及科技園設立「生命健康創新科研中心」，供「InnoHK創新香港研發平台」旗下16間實驗室，及8間相關國家重點實驗室進駐。政府消息稱，相關實驗室正在不同地點運作，盼新設中心將它們集合，發揮協同作用，成為標誌性科研基地。
成立50億大灣區投資基金
財政司長陳茂波昨表示，生命健康創新科研中心將聚焦生命健康領域的研發及環球科研合作，包括生物醫學、大數據、人工智能等範疇，應用於預防、診斷、藥物開發等。政府消息指，港深創科園首批大樓將於2024年底或之前落成，料屆時實驗室可遷入園區，盼吸引更多內地及外國大學人才來港。
預算案又提出，將「未來基金」對「香港增長組合」的分配增加100億元，當中一半用作成立「策略性創科基金」，另一半成立聚焦大灣區投資機會的「大灣區投資基金」。就着前者，陳茂波稱會邀請科技園公司和數碼港，物色對香港具戰略價值的科技企業及可豐富創科生態的投資機會。政府消息稱，本地或海外科技企業均可成為投資對象，政府希望投資有規模、具發展潛力的企業；又說本港重點推動生命健康、人工智能等，料基金可考慮投資相關企業。
香港增長組合於2020/21財政預算案中宣布設立，當局去年12月公布任命5間投資機構為次輪合伙人，作策略性投資，無披露機構名稱。