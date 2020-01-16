100億推生命科技 國家實驗室進駐創科園

成立50億大灣區投資基金

財政司長陳茂波昨表示，生命健康創新科研中心將聚焦生命健康領域的研發及環球科研合作，包括生物醫學、大數據、人工智能等範疇，應用於預防、診斷、藥物開發等。政府消息指，港深創科園首批大樓將於2024年底或之前落成，料屆時實驗室可遷入園區，盼吸引更多內地及外國大學人才來港。

預算案又提出，將「未來基金」對「香港增長組合」的分配增加100億元，當中一半用作成立「策略性創科基金」，另一半成立聚焦大灣區投資機會的「大灣區投資基金」。就着前者，陳茂波稱會邀請科技園公司和數碼港，物色對香港具戰略價值的科技企業及可豐富創科生態的投資機會。政府消息稱，本地或海外科技企業均可成為投資對象，政府希望投資有規模、具發展潛力的企業；又說本港重點推動生命健康、人工智能等，料基金可考慮投資相關企業。

香港增長組合於2020/21財政預算案中宣布設立，當局去年12月公布任命5間投資機構為次輪合伙人，作策略性投資，無披露機構名稱。

（2022/23財政預算案）