4200萬元辦演藝博覽會 霍啟剛：體育着墨少感失望

政府消息人士稱，博覽會目標在2023年底舉行，為期一周，將徵用全港不同表演場地，如康文署和西九文化區場地，供本港、內地和海外藝團表演，料有50個地區、1000名表演人員來港參與。參加博覽會費用將獲政府資助，另會研究門票是否收費或象徵式收費。部分活動會同時以線上形式舉行。

民政局：慶回歸活動預算5000萬

另外，政府2022/23年度撥款3000萬元推行「藝術科技資助先導計劃」，鼓勵九大主要演藝團體應用藝術科技；東九文化中心預計明年分階段啓用，當局將預留每年8500萬元提供有系統的培訓，亦會預留7000萬元提升康文署轄下演藝場地的設備。

至於回歸25周年的活動開支，民政事務局回覆查詢時表示，政府獲馬會預留6.3億元贊助多項慶祝活動；而不計馬會贊助，民政局用以統籌和舉辦慶祝活動的預算開支約5000萬元。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛表示，東京奧運後港府宣布了一系列支持體育發展的措施，如資助體育科技，惟財政預算案在體育方面着墨不多，對此感到失望。

（2022/23財政預算案）