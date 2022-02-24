大油站研「一地多用」 轉型電動車充電站兼住宅

消息人士指，各加油站及加氣站營運期預料10年內全部到期，當局將於期滿時審視土地是否適合轉型，而部分大型油站已到期，相關土地可一地多用。消息人士稱，釋放土地除可將地底兩層作充電，於較高樓層用作政府或住宅用途，而全港180個油站不需全部轉型，但希望盡用土地，「幾方面一齊用」。轉型預算方面，消息人士稱計劃剛開始，需審視土地是否適合其他政府部門使用再協調，未有預算，但亦可以投標形式處理。

此外，預算案提出注資15億元，延長「EV屋苑充電易資助計劃」4年到2027/28年度，推動現有私人住宅樓宇停車場安裝電動車充電設施，涵蓋約700棟私人住宅樓宇約14萬個停車位。消息人士預計2025年政府電動車充電設施將徵費，讓充電服務市場化，吸引私企參與為停車場安裝充電設施。

民主黨：轉型概念無問題 未見執行路線圖

民主黨環境政策發言人易承聰認為，電動車充電需求極大，增撥15億元屬杯水車薪。至於油站轉型為充電站加住宅，易指概念上無問題，但預算案未交代「一地多用」將預留多少電動車充電位、多少為快速充電，亦欠執行路線圖。

（2022/23財政預算案）