撥款「治水防洪」 杏花邨鯉魚門等26區受惠

政府因應氣候變化引致海平面上升及極端海浪，將於未來5年預留款項，在26個高風險的低窪或當風住宅地區，推展改善工程和管理措施，政府消息稱當中包括3個「越堤浪點」，即杏花邨、將軍澳南和海怡半島；以及7個「風暴潮點」，包括鯉魚門、大澳、元朗西北和深井新村等。政府亦會開展海岸管理研究，從規劃和土地用途上提供指引及制訂長遠策略和防禦措施。預算案另提出撥款約84億元，改善多區雨水排放系統，提升防洪能力。

10億資助保育歷史建築

此外，政府又將為「保育歷史建築基金」預留10億元，政府消息指其中8億用於資助歷史建築活化項目的維修費，其餘2億則資助私人歷史建築維修。

政府建議為「建造業創新及科技基金」再注資12億元，擴大資助範圍及提高資助額上限；另預留3000萬元推動工務工程及業界的應用研發，促進業界採用新物料和創新建造技術。政府又將向建造業議會撥款10億元，支持人力培訓工作，並預留3000萬元，將「主要項目精英學院」的受訓對象，由高級公職人員擴充至主要公營機構及承建商等，訓練他們以創新思維推展工程。

另外，政府計劃明年開放九龍城海心公園擴展部分和啟德前跑道區海濱長廊等，將維港海濱長廊總長度延長1公里至26公里。

（2022/23財政預算案）