留千億拓北都 明日大嶼填海研提前 預算案未提收回濕地補償 本研社質疑「城鄉共融」破產

明報記者

財政司長陳茂波表示，北部都會區發展策略及明日大嶼計劃，可大量增加房屋供應，前者可提供大量創科土地，洪水橋╱廈村可發展成新界北現代服務業中心。至於新田科技城、羅湖及文錦渡綜合發展樞紐、馬草壟，以及流浮山、尖鼻嘴和白泥一帶的發展範圍，政府爭取在2至3年內為上述4區制訂發展方案。

冀3年內訂北都方案 設專款加快推

政府會在「未來基金」預留1000億元，在基本工程儲備基金下成立專款，加快推動北都內土地、房屋和交通基建項目。政府消息人士稱，設立專款是希望未來可建議簡化撥款程序。政府因應《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》探討全港鐵路和主要幹道基建佈局，以滿足北部都會區等本港整體長遠發展需要。

明日大嶼中部水域人工島預計今年第四季有初步方案，陳茂波稱政府正研究「精簡」程序，爭取進一步提前填海時間表，並探討利用發債或公私營合作等不同模式和融資方案發展。消息人士表示，發展局透過完成修訂分區計劃大綱圖前開展填海工程，力爭首階段填海工程由2027年提前至2026年，首批居民入伙時間亦提前一年至2033年。

消息人士又指，發展局下月將向立法會提交精簡土地法定程序建議，其中有個別程序可減省8個月時間。

消息：「精簡」土地程序建議下月交立會

預算案又提到，為安置受收地影響的棕地作業，政府初步傾向「利用市場力量」，在洪水橋及元朗發展以物流和汽車維修行業為主的多層工廈，並可兼容其他用途及受影響經營者。發展局明年將推出首幅土地。消息人士說，該地約佔37公頃，工廈會有特別條款協助業界「升級轉型」。

另外，為鼓勵業界採用「組裝合成」建築法，政府將提升相關樓面面積豁免，由6%增至10%，並寬免相應的上蓋面積，以及支持有關高度限制放寬，措施將於今年中落實。

綠色和平：「先填海後規劃」恐規劃失當

本土研究社成員陳劍青表示，北都原以「城鄉共融」為藍圖，會收回濕地保育，但千億基金用途未提涉數百億元的收回濕地補償，加上南生圍濕地發展早前獲城規會通過，更令環團質疑政府原概念已破產。他又指明日大嶼未交代預算，或計劃以公私合營模式推行，但出售規劃權會換來規劃欠佳和生態破壞，「公屋起得偏遠，類似天水圍」，無助解決房屋問題。

綠色和平促請政府在疫情重挫經濟下，撤回耗資至少6240億元的明日大嶼工程。綠色和平資深項目主任陳可淳質疑，政府「先填海、後規劃」做法會帶來規劃失當風險，因為甚至可在填海後再修改規劃。

（2022/23財政預算案）