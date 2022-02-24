未答選特首否 陳茂波：走好最後一里路

稱集中抗疫財案 沒思考其他

陳茂波昨午出席記者會表現從容，被三次問到會否參選特首，他說近日精神集中在抗疫和預算案，又形容最近一個月的景况與預算案做諮詢時不同，很多事情要重新部署，相當費勁。撇除參選問題，陳茂波幾乎「有問必答」，新聞官宣布記者會結束後，仍有記者希望發問，他主動示意讓對方發問，回答後才離場。在傍晚的電視台論壇，陳茂波被問到在來屆政府會否有新崗位，他重申集中抗疫和預算案，沒思考其他事。他最後說，已投入資源在創科、體育、文藝、青年等，希望為市民提供更多好工作，「多啲好工揀，日後分配公平啲」。

陳茂波在預算案結語指出，本港有不少值得深思的問題，包括供青年發揮所長的機會不足，經濟成果分配有待改善等，需全社會同心合力破解，但深信可將香港建設成更公平、公義、關愛、共享的社會。他表示，國家一直是香港堅實的後盾和支持，在中華民族偉大復興的大局中，香港有獨特而無可替代的角色，「一國兩制」下的香港前景亮麗，「中國夢裏有我們的香港夢」。

建制對整體正面 批評個別措施

各建制黨派對預算案反應整體正面，只針對個別政策表示失望。民建聯認為預算案方向正確，但對於政府沒推出長遠失業援助制度，只提供半個月的額外公共福利金等感失望。工聯會稱，今次紓困措施「有力度」，但建議政府推出新一輪防疫抗疫基金，擴展臨時失業援助金至停工和放無薪假者等。新民黨對於政府沒寬免外傭稅和推出公屋免租等表示失望，經民聯和自由黨均促請政府立即重推保就業計劃。

非建制派對預算案有保留。民主黨認為政府於紓解民困上力度不足，建議長遠設失業援助金，加強針對長者及幼兒支援。新思維批評預算案欠缺前瞻性，應積極部署疫情後的經濟復蘇策略，又質疑沒具體方案吸引外資。

（2022/23財政預算案）