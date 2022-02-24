部門開支預算增14% 警隊增幅冠紀律部隊

政府職位減253 消防增79人

政府的開支預算顯示，大部分政策局及部門於2022/23年度的撥款均增加，當中發展局（工務科）增幅最高，預算開支21.4億元，較本年度修訂預算升1.6倍，主要由於2022/23年度向「建造業創新及科技基金」一般非經常開支項目一筆過注資12億元；其次是房屋署，預算開支73億元，較本年度修訂預算增加約1.2倍，主要由於支援非政府機構推行過渡房屋項目，令現金流量需求增加。

警務處長：需打擊威脅保安行為

未列國安開支 陳茂波：高度敏感

6個紀律部隊於2022/23年度撥款均較本年度修訂撥款增加，當中警務處增14.7%，是紀律部隊中最高。警務處長報告指警方需特別留意事件包括「採取行動以打擊威脅內部保安的犯罪行為」，但未有撥款項目提及國家安全相關工作。

陳茂波昨在記者會表示，由於國家安全開支高度敏感，早前已向立法會提供報告，「具體內容點用、用幾多年，請恕因內容比較敏感，我們不公開」。

消防處於2022/23年度增79個職位，整體預算撥款增10.9%。消防處解釋因購置消防車輛和市鎮救護車，以致現金流量增加。入境處於2022/23年度減248人，但預算開支增7.7%，處方稱由於紀律部隊職系架構檢討的建議於去年9月1日生效，以致預算開支增加，惟加幅因減少部分職位而抵消。

（2022/23財政預算案）