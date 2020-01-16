去年預測5年赤字 今年料4年盈餘 因補地價利得稅 收入較原來多918億

去年財政預算案預測，2021/22年度至2024/25年度將連續錄得赤字，但今年預算除了2022/23年度錄得563億元赤字外，往後4個年度（2023/24至26/27）各有300億至650億元盈餘。

扣綠債收入 盈餘189億變赤字162億

政府消息人士表示，2022/23年度從「未來基金」及「房屋儲備金」的回撥款項分別490億及244億元，若不計回撥，該年度赤字約1290億元。

疫情停個別服務 政府開支較預期低

對於政府未來預測由赤字變盈餘，浸大經濟系高級講師黃健明稱，部分額外收入來自印花稅，政府也提出住宅物業累進差餉制、落實全球最低稅率以增加利得稅等，但他對增加利得稅收入的成效有保留，稱香港以低稅率見稱，增加稅率加上疫情影響，不排除跨國企業因此遷出香港，影響稅收。

學者：低估盈餘高估赤字是慣技

黃健明稱，去年經濟一度復蘇，令政府收入較預期高，加上支出較預期少，因此未計算發債收入的赤字，亦能大幅收窄。他認為政府一向「低估盈餘、高估赤字」，因可留空間在需要時徵稅、縮減支出等。

（2022/23財政預算案）