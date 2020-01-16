留200億全民強檢 人均每次900元 現自費檢測240元 政府消息：開支包括隔離設施

明報記者

財政司長陳茂波因應疫情，在新一份預算案增撥資源（見表）。當局會向食物及衛生局增撥約220億元，其中約43億元用作採購快速測試劑，加大檢測力度，又向防疫抗疫基金注資120億元，興建包括竹篙灣、啟德郵輪碼頭等相關隔離設施。特首林鄭月娥前日宣布落實全民強檢，預計涉及龐大公帑，預算案暫時預留200億元。政府消息人士表示未能掌握具體支出項目，期望金額足以涵蓋，強調即使最終預留金額不足，亦會充分支援。

撥款醫局增11.1％ 扭轉升幅收窄

另外，政府在2022/23年度將向醫管局撥款921億元，增幅11.1％，扭轉3年撥款升幅收窄的情况；2021/22年度撥款824億元，增幅是4.7%，亦是過去幾年最低。在撥給醫管局的904億元經常資助金中，75億元用作支援局方應對新冠疫情服務，包括增聘兼職及採購新冠藥物。醫管局亦會推行其他措施，包括增設約390張病牀、手術室和內窺鏡檢查節數，並會推出吸引和挽留人手措施。局方會在九龍東、九龍西、新界東及新界西共4個醫院聯網，共增11,080個普通科門診名額及57,000個專科就診人次。

60億購疫苗 70億購口罩保護衣等

當局將增撥60億元供衛生署採購科興和復必泰疫苗，為市民注射加強劑。政府消息人士說，相關人員會留意新一代疫苗研發、臨牀數據，並適時諮詢專家意見。各個有關部門將獲合共近70億元，用作購買口罩、保護衣等抗疫物資。食物環境衛生署亦會分兩年獲撥5億元，用於加強環境衛生服務，特別是為應對疫情，增加街道潔淨及垃圾收集服務、加大防治鼠患力度，以及改善公眾街市衛生。陳茂波表示抗擊疫情是當前壓倒一切的要務，政府會動用一切可動員的力量和資源去穩控疫情。

（2022/23財政預算案）