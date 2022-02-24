地產界：禁追欠租變相業主獨力承擔

業界倡額外資助中小企 減租戶業主紛爭

戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威認為，禁追租是消極被動的做法，政府只是延後業主與租戶就租金產生衝突的問題，並非針對問題的解決方案，而過程中會進一步衍生其他法律及租務管理上的問題。林又指出，雙方只需要有租約，對租金及相關責任就有追索期限，現時未有任何立法計劃，大多數業主的取態已是逐月減租，對租戶已有一定的成本紓壓；該行建議政府應積極對未能受惠於消費券的中小企業提供額外資助，減少小租戶與業主之間的延後紛爭。

另外，梁志堅表示，在住宅物業實施累進制差餉後，勢將加重業主負擔，「政府一方面要求業主在疫情下作體諒，為商戶、租戶減租，但另一方面在住宅物業實施累進制差餉，減租令收入減少之餘，亦加重了業主成本」。他透露，部分地建會會員已表達意見，期望結集會員意見後向政府反映。

累進制差餉 超級豪宅多付逾百萬元

事實上，若住宅物業實施累進制差餉，豪宅物業將首當其衝。就以長實資深顧問李嘉誠或有關人士持有的南區壽山村道22A至22C號為例，按現有差餉計算方式，應付差餉金額為89.01萬元；若採用累進制計算差餉，其應付差餉金額將達208.774萬元，較現時增加119.764萬元或1.35倍。不過，一般租值55萬元或以下單位不受影響。

（2022/23財政預算案）