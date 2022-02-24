差餉推累進制 寬減限一單位

最高徵12% 租值55萬下住宅續徵5％

政府去年已經宣布會檢討的差餉制度，今年預算案有修改建議「出爐」。建議之一，是就日後住宅物業的差餉寬減，限制合資格並且是「自然人」的業主，就名下一個住宅物業申請。預計日後推行「一次性」差餉寬減措施時，可節省約31億元。

另外，政府建議就住宅物業引入累進制，按「能者多付」原則，設有3個級別：應課差餉租值為55萬元或以下的住宅物業，差餉維持按租值5％徵收；其後累進制上，超出80萬元的租值，會按12％徵收（見表）。按此租值計， 一般單位繳交率不變，但豪宅及高租值單位業主繳交金額或倍增。

議員：增中產負擔 專家：市場衝擊微

本身從事土地及房地產法律諮詢事務的江玉歡，指差餉的本質是用來維持各項公共服務，為何只是增加住宅物業的差餉，而豁免非住宅物業的差餉，構成不公平現象。她說明白「能者多付」原則，但質疑為何不是增加利得稅，讓有盈餘的人分擔，而是由住客承擔，指「專業人士都有受疫情影響，甚至失業」。她認為今次預算案對中產的紓緩措施着墨不多，反而要中產分擔政府開支。

政府預計引入累進制後，受影響住宅物業約4.2萬個，佔整體私人住宅物業總數約2％，而政府每年可增加約7.6億元收入。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，修改差餉制度後，對政府收入增幅不多，反指措施在經濟未恢復正常前，不應太勞師動眾，大可從其他方面開源。不過，他指由於本港的物業稅不多，估計措施對市場衝擊不大。

坊間有建議將繳納差餉的法律責任，由物業使用人轉移至業主。政府消息人士稱，政府檢討差餉後建議會維持不變，指如修改會影響約40萬份租約。

擬徵跨企補足稅 料年收150億

另外，陳茂波指去年香港與全球130多個稅務管轄區承諾，落實改革方案，考慮由2024/25課稅年度開始，向涉及的大型跨國企業集團徵收本地最低補足稅，粗略估算可為庫房帶來每年150億元收入。

（2022/23財政預算案）