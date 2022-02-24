星曾推類似租管涵非住宅 專人審未履約原因

新加坡的《新冠肺炎臨時措施法案》涵蓋所有非住宅物業租約，禁止業主對無法交租的租戶採取法律行動，如向法庭申請破產及因租戶不交租而終止租約，法案目的是減輕疫情對非住宅物業承租人的影響。星當局會任命評估員，審視租戶未能履行合同義務是歸因於新冠。

專家憂損自由經濟 陳茂波：措施非我們發明

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量擔心相關措施有損自由經濟。他指香港屬外向型經濟，有別於內地有龐大市場支撐，建議政府盡快制訂恢復經濟活動時間表，放寬部分行業恢復營業的空間，否則每次疫情變得嚴峻便須再收緊社交距離措施，補償措施難恢復營商環境。

財政司長陳茂波昨在記者會稱有關做法不影響自由經濟，形容英國和新加坡都有類似措施，「我們不是第一個發明」。被問為何不仿效新加坡涵蓋所有非住宅物業，他說希望措施精準一點，舉例說金融行業情况不錯，未必需政府協助。政府消息人士稱，《基本法》 有條文保障私人財產，但指已諮詢法律意見，認為推這短期措施沒牴觸法例。

（2022/23財政預算案）